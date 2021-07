Cristina Pedroche, muy clara, descarta la maternidad por el momento

04-07-2021 Cristina Pedroche EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 5 (CHANCE)



En uno de sus mejores momentos tanto a nivel personal con Dabiz Muñoz - de quien se confiesa más enamorada que nunca a punto de cumplir 6 años de relación - y con numerosos proyectos a la vista en Atresmedia tras el éxito de su último programa en Neox, 'Love island', Cristina Pedroche acaparó todas las miradas con su peculiar estilo en el estreno de la nueva película de Santiago Segura, 'A todo tren. Destino Asturias'.



Presumiendo de bronceado y de su espectacular tipazo, la presentadora optó por un look de lo más veraniego compuesto por la parte de arriba de un bikini y un pantalón ancho realizado en plástico rosa con cenefas en diferentes tonos rosados aportándole un original volumen, que combinó con unas altísimas sandalias de tacón y una colorida y atrevida manicura con la que presumió de uñas. Eso sí, a pesar de ser uno de los rostros más populares de nuestro país, Cristina confiesa que muchos diseñadores prefieren no dejarle ropa.



De su relación de amor con la moda, de su vida con Dabiz y de sus planes - descartados por el momento - de ser mamá, nos ha hablado Pedroche en una entrevista en la que, fiel a sí misma, no se ha dejado nada en el tintero.



- CHANCE: Estás guapísima, te ha hecho el look una diseñadora.



- CRISTINA PEDROCHE: Paloma Suárez, lo ha hecho para mí, con el top y todo, es increíble.



- CH: Quién no hace vestidos para ti.



- CRISTINA: No te creas, no todo el mundo te deja cosas. Hay veces que la ropa más de alta costura se la dejan solo a modelos o más para moda no para photocall o para tele.



- CH: Has marcado un hito en la moda.



- CRISTINA: Bueno* hay muchas pedrochadas, hay titulares que pone Pedroche triunfa en no sé dónde, entro y alguien ha ido con transparencias.



- CH: ¿te gusta eso?



- CRISTINA: Me encanta porque me encanta la moda. Estoy aprendiendo cada día más, la verdad es que tener al lado una persona al lado como Jossie es increíble, es un libro abierto* sabe de todo. Estoy aprendiendo mucha moda y estoy jugando con ella y me lo paso bien. A lo mejor vengo aquí y veo a la gente más normal, pero es que yo no sé ser de otra manera.



- CH: ¿Cómo se presenta el verano?



- CRISTINA: Muy caluroso, esperemos que tres semanas de vacaciones que tengo en agosto que nos podamos ir a algún sitio pero no sé muy bien dónde nos iremos.



- CH: Eres más de playa o montaña.



- CRISTINA: Playa. Soy de playa pero de playa en la que se coma rico, un buen chiringuito, una buena paella, una cosa así*



- CH: ¿Y Dabid?



- CRISTINA: Cuando son vacaciones son desconexión y ahora me preguntaban sobre Asturias, a lo mejor también nos íbamos allí, se come súper bien, huir un poquito del bochorno y del calor extremo. Unos días a Asturias, otros días a Menorca* no sé. Hay que ver las restricciones y todo, si por mí fuera nos quedábamos todo el rato en España, pero es verdad que cuando sales fuera no te conoce nadie y la desconexión es más extrema.



- CH: Teniendo un chef, cómo hacéis para cuidaros el cuerpo.



- CRISTINA: Me cuido mucho entre semana, de lunes a viernes hago dieta, cuando hablo de dieta hablo de comer sano, todos sabemos lo que nos engorda y lo que hay que evitar, totalmente evito los ultra- procesados, no me lo como ni si quiera los fines de semana, algún día me como un helado, pero entre semana proteína y verdura.



- CH: Tú también eres cocinitas.



- CRISTINA: No, yo no. Para qué* mientras él está haciendo eso yo le cuento unos chistes, hago la tonta un rato y ya está, cada uno lo suyo.



- CH: ¿Vais a abrir nuevo restaurante'



- CRISTINA: Sí, en breve, no podemos decir la fecha, pero en breve y será en Madrid.



- CH: Qué tipo de cocina.



- CRISTINA: Eso para qué me voy a meter yo en esos jaleos, es mejor que lo explique él. Como es Dabid, la comida de Dabid pero más viajera, en realidad todo viaja, comida increíble.



- CH: Hace un par de semanas colgaste una foto que la gente pensaba que estabas embarazada.



- CRISTINA: La gente es muy pesada, serán los abdominales.



- CH: Pero es un sentimiento que tienes alejado.



- CRISTINA: Ahora mismo no entra en mis planes, es que, de verdad, la finalidad de una mujer o por lo menos en mi caso, no es ser madre, es una opción, pero las otras opciones también son igual de válidas y que me hacen igual de feliz, Entiendo vuestro trabajo pero no, ahora mismo no quiero. A lo mejor no lo soy nunca y no pasa nada porque yo me quiero a mí, a mi marido, a mi familia, soy feliz.



- CH: La pandemia ha castigado mucho, os ha reforzado más como pareja.



- CRISTINA: En nuestro caso cada día es mejor, la pandemia te hace darte cuenta de muchas cosas, al final lo que importa es la salud y las personas, lo demás es secundario, nos ha hecho unirnos más, siempre estamos viajando y de repente viene la pandemia y nos encierra en casa, juntos 24 horas, un sueño para mí. Hemos estado increíble, hemos comido increíble, ha sido una putada, por supuesto, pero como pareja a mí me ha venido muy bien y a él también, nos hemos unido más, hemos tenido que cerrar un restaurante, pero hemos abierto otro, nació Goxo, estamos felices y muy bien.



- CH: El verano pasa volando, te veremos otra vez en la puerta del sol.



- CRISTINA: Ya vas tarde con la pregunta. Jossie es muy fuerte, está preparando ya vestidos hasta el 2025, es muy fuerte. Hay cositas pensadas y a mí me encantaría presentar las campanadas, para mí es un sueño despedir la última noche del año con todos, a mí no me han confirmado nada todavía. Mi opción de vestido ya está.



- CH: ¿más sorprendente aún?



- CRISTINA: Es que, si no, no me conoces.



- CH: ¿proyectos televisivos?



- CRISTINA: En verano la cosa está calmada, en Zapeando estoy muy bien, luego vacaciones y en septiembre espero que haya un poquito de movimiento.