Coronavirus.- Tanzania reabre colegios tras cerca de tres meses de cierre a causa de la pandemia de coronavirus

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Tanzania han reabierto este lunes los colegios tras cerca de tres meses de cierre debido a la pandemia de coronavirus y en el marco de una tanda de medidas para intentar contener la propagación del virus en los centros educativos del país africano.



El secretario permanente del Ministerio de Sanidad tanzano, Abel Makubi, ha indicado que las autoridades han revisado estas normas ante el aumento de los contagios a nivel nacional e internacional, antes de confirmar que existe "transmisión comunitaria".



Así, ha recalcado que las medidas anunciadas buscan "crear un ambiente adecuado en las instituciones educativas" de cara al reinicio de las clases, incluida la instalación de lavamanos en la entrada y en varios puntos de las instalaciones, así como una campaña de sensibilización para profesores y alumnos.



Makubi ha manifestado además que los alumnos y profesores deberán respetar una distancia interpersonal de un metro, incluida la inclusión de turnos en las escuelas y universidades con una gran cantidad de matriculados, según ha recogido el diario tanzano 'The Citizen'.



"El Ministerio de Educación debe garantizar que las escuelas y universidades priorizan el correcto uso de mascarillas. Los estudiantes, profesores y ponentes deben usarla en todo momento", ha sostenido, antes de agregar que aquellos que sospechen que están contagiados deberán realizarse una prueba antes de volver a clase.



Por otra parte, ha desvelado que las autoridades han empezado el proceso de fabricación de la vacuna del coronavirus en el país para intentar recortar los gasos de importación. "Tenemos muchos expertos. Lo lograremos", ha zanjado Makubi.



La reapertura de colegios llega menos de una semana después de que la presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, desvelara que el país había registrado un centenar de casos de coronavirus en el marco de una nueva oleada de contagios, en lo que supone la primera vez que Dodoma facilitaba datos sobre la pandemia desde mayo de 2020.



La presidenta anunció a principios de abril su intención de formar un comité de expertos para "analizar profesionalmente" la pandemia y destacó entonces que el país "no puede aislarse como si fuera una isla", tras lo que empezó a aparecer en público con mascarilla, distanciándose de las políticas de su predecesor, John Magufuli.



Magufuli, fallecido en marzo y sucedido entonces por Suluhu Hassan --quien era su vicepresidenta--, aseguró durante meses que el país no contaba con casos y recomendó rezar y remedios de nula eficacia. Asimismo, se pronunció a finales de enero contra la vacunación frente al coronavirus y dijo que "las vacunas son peligrosas".