Coronavirus.- Reino Unido levantará las restricciones contra la COVID el 19 de julio pese al aumento de los contagios

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, anunciará este lunes el levantamiento de las restricciones, para frenar los contagios de la COVID-19, el próximo 19 de julio a pesar de la situación de aumento de casos y en contra de las advertencias de los científicos.



A pesar de que la situación epidemiológica es preocupante y que los casos han alcanzado su nivel más alto desde comienzos de año, Johnson no dará marcha atrás a su plan inicial de comenzar la etapa final de las restricciones en dos semanas, según 'The Guardian'.



En principio, está previsto que el mandatario celebre una conferencia de prensa en Downing Street este lunes por la tarde en la que anunciará el levantamiento de las restricciones de movilidad o reunión, basándose en los buenos datos de vacunación ya que el 86 por ciento de los adultos ya ha recibido al menos una dosis.



Así, Johnson informará de que, a partir del día 19, aquellos ciudadanos con la pauta completa de vacunación podrán viajar a a los países con una situación de contagios moderada sin necesidad de guardar cuarentena cuando regresen a tierras británicas; el uso de la mascarilla será voluntario en la mayoría de espacios; y no será necesario que las personas vacunadas se aíslen cuando hayan estado en contacto con un positivo.



"Gracias al exitoso despliegue de nuestro programa de vacunación, estamos avanzando con cautela en nuestra hoja de ruta", declaró Johnson, quien matizó que la pandemia de coronavirus no ha acabado, por lo que los ciudadanos deberán "gestionar con cuidado" los riesgos que supone la COVID-19.



Uno de los argumentos que empleará el primer ministro es que los ciudadanos de Reino Unido deben aprender a convivir con el coronavirus, igual que ocurre con la gripe, según revela el periódico 'Daily Mail'.



Fuentes de la administración han avanzado a dicho medio que el primer ministro lanzará un discurso a la nación, mientras que el recientemente nombrado ministro de Salud, Sajid Javid, será quien se encargue de detallar los planes del Gobierno al Parlamento.



Mientras tanto, desde el partido Laborista han criticado que "dejar que los casos aumenten sin acción significa más presión sobre el NHS (sistema nacional de salud), más enfermedades, interrupción de la educación y el riesgo de que surja una nueva variante".



El secretario de Salud en la sombra, el laborista Jonathan Ashworth, ha reconocido que toda la población, incluido él, está "desesperada" por dejar atrás las restricciones pero que con los contagios de coronavirus en aumento debido a la variante Delta, el primer ministro deberá describir las nuevas medidas que se aplicarán.



Reino Unido ha anunciado este domingo otros 24.248 nuevos casos frente a los 15.945 del mismo día de la semana anterior. Además se han sumado 15 decesos al total que ya supera los 128.000.