Consejos para ahorrar en la factura de la luz este verano

05-07-2021 Con una serie de sencillos consejos se puede ahorrar en la factura de la luz. El uso de ventiladores en lugar de aire acondicionado para mantener fresca la casa en la época estival puede reducir el gasto de energía hasta en un 90% MADRID, 5 (CHANCE) La ola de calor que estamos sufriendo en buena parte del país ha hecho imprescindible aumentar el uso del aire acondicionado en nuestras casas y, en consecuencia, un incremento aun mayor en las ya elevadísimas facturas de la luz tras la subida del Gobierno el pasado mes de junio. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA 'GANA ENERGÍA'



El uso de ventiladores en lugar de aire acondicionado para mantener fresca la casa en la época estival puede reducir el gasto de energía hasta en un 90%



MADRID, 5 (CHANCE)



La ola de calor que estamos sufriendo en buena parte del país ha hecho imprescindible aumentar el uso del aire acondicionado en nuestras casas y, en consecuencia, un incremento aun mayor en las ya elevadísimas facturas de la luz tras la subida del Gobierno el pasado mes de junio.



Sin embargo, con una serie de consejos basados en el consumo responsable y eficiente y que te descubrimos de la mano de las compañías 'Gana Energía' y de 'Bulb', podemos ahorrar más de lo que imaginamos reduciendo además la huella de carbono. ¿Te animas a hacer la prueba?



- Aprovechar la luz natural. Estamos en verano y los días son más largos, por lo que podemos reducir el consumo de la luz artificial.



- Ventiladores de techo o de pie. No siempre es necesario echar mano del aire aconcidionado, uno de los electrodomésticos que más eleva la factura eléctrica. Los ventiladores generan corrientes de aire y refrescan la casa si se colocan en ventanas enfrentadas expulsando el aire caliente.



- Ventilación del hogar. Es recomendable ventilar la casa en las horas de menor temperatura, como las primeras horas de la mañana o durante la noche, así como aislar puertas, ventanas y suelos de la casa para mantener un clima agradable en el interior de la vivienda.



Otras opciones como bajar las persianas y cortinas durante las horas más calurosas del día o instalar toldos en las ventanas, también ayudarán a mantener más fresca la casa.



- Y si se utiliza el aire acondicionado* Intenta que esté situado en un lugar con sombra y ventilado para evitar que se caliente. La temperatura idónea es de entre 24 ºC y los 26 ºC, y se recomienda programar el aparato para que se apague solo mientras dormimos.



Es muy importante hacer un buen mantenimiento de la máquina de aire mediante la sustitución de filtros cada tres meses o cambio de estación, ya que esta limpieza evita que el polvo y la suciedad obstruyan los conductos, funciona mejor, la calidad del aire sea óptima y el precio de la factura sea menor.



- Standby: así hay que dejar los electrodomésticos. ¿Nos vamos de vacaciones? Hay que acordarse de dejar todos los electrodomésticos del hogar en en standby y, en el caso de no necesitar ninguno, apagar el cuadro eléctrico. A la hora de escoger nuevos aparatos para tu hogar, escoge electrodomésticos de bajo consumo y bombillas LED que permiten conseguir un ahorro del 80% en el gasto de la luz.



- Coloca plantas por toda la casa: aunque parezca irreal, este método natural contribuye a reducir la sensación térmica. Las plantas, además de decorar y dar vida a tu hogar, son capaces de refrescar el ambiente. Esto lo consiguen gracias a la transpiración, un proceso por el cual las plantas absorben el calor y evaporan el agua, lo que permite refrescar el lugar donde estén. Algunas de las plantas más prácticas son: el helecho, la lengua de tigre o la cinta.



- El algodón, el gran aliado: con el calor, tendemos a dormir menos. Mucha gente piensa que descansaremos mejor si nos acostamos con menos ropa -o desnudos-, pero no es así, ya que necesitamos eliminar el sudor que se acumula en el cuerpo, y utilizar tejidos que absorban la humedad es de gran ayuda. Por todo ello, las sábanas y pijamas de algodón que transpiran son el mejor aliado para descansar en las noches tropicales.



- Netflix, mejor por la noche: ¿sabías que los ordenadores se pueden calentar hasta alcanzar los 70-90 grados? Lo ideal es que lo utilices por la noche, no durante mucho tiempo y que cuando vayas a dormir o no lo vayas a utilizar durante varias horas, lo apagues. Asimismo, prioriza su uso en habitaciones bien ventiladas y lo más frescas posible, sobre todo si es un portátil. De esta forma, te ahorrarás problemas en tu pc, reducirás la temperatura y ahorrarás dinero en tu factura de la luz.



- El suelo, siempre fresco: este truco es muy sencillo, consiste en fregar el suelo de la vivienda con agua fría. Lo mejor es aprovechar cuando se vaya el sol para fregar y dejar el suelo un poco más mojado de lo normal para notar más frescor en todas las estancias. ¡Cuando el calor acecha, hay que aprovechar todas las oportunidades!