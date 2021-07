Colombia.- El Rey preside este lunes la primera jornada del encuentro organizado en Madrid por la World Jurist Association

02-07-2021 El Rey Felipe VI durante el almuerzo al secretario general de la ONU, Antonio Guterres POLITICA CASA DE S. M. EL REY



Felipe VI participará en un homenaje a la juez estadounidense Ruth Bader Ginsburg y entregará medallas en su honor



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El Rey Felipe VI será el encargado de presidir este lunes la primera de las dos jornadas organizadas en Madrid por la World Jurist Association (WJA) y la World Law Foundation (WLF) como antesala a la celebración el próximo diciembre en Colombia del World Law Congress 2021.



Durante esa primera jornada, en la que también intervendrá de forma telemática el presidente colombiano, Iván Duque, se rendirá tributo a la jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos Ruth Bader Ginsburg, fallecida en septiembre de 2020, por su defensa de la equidad de genero y los derechos civiles a lo largo de su vida.



La magistrada fue la primera mujer en recibir el premio World Peace & Liberty Award, que entrega la WJA y que se considera como el Nobel del Derecho, un galardón que también recibió el propio monarca en el World Law Congress 2019 y con el que también han sido distinguidos entre otros Winston Churchill y Nelson Mandela.



En el marco de dicho homenaje, Felipe VI entregará las primeras Medallas de Honor Ruth Bader Ginsburg a ocho reconocidas mujeres juristas que han promovido la igualdad de género y han defendido y fortalecido el Estado de Derecho.



Las galardonadas son Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo; la jurista australiana Gillian Triggs, secretaria general adjunta de la ONU; Maite Oronoz, presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico; Sujata Manohar, magistrada del Tribunal Supremo de India; Luz Ibáñez, jurista peruana y actual vicepresidenta del Tribunal Penal Internacional.



También recibirán este galardón de nueva creación la jueza surcoreana Young Hye Kim; Rosario Silva de Lapuerta, actual vicepresidenta del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJUE), y Navi Pillay, primera mujer no blanca miembro del Tribunal Supremo de Sudáfrica, antigua Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y presidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.



RECONOCIMIENTO A LA HIJA DE GINSBURG



Según han informado los organizadores, Don Felipe entregará igualmente un reconocimiento especial a Jane Ginsburg, catedrática de la Universidad de Columbia, hija de Ruth Bader Ginsburg y presidenta del jurado que ha elegido a las premiadas.



Además, se celebrará la mesa redonda "Igualdad y Estado de Derecho: contribuciones de los tribunales internacionales", un panel que reunirá por primera vez en la historia a representantes de los tribunales supranacionales más importantes del mundo.



Durante la primera jornada está prevista la asistencia de Juan José González Rivas, presidente del Tribunal Constitucional; Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo; Juan Carlos Campo, ministro de Justicia; y José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.



SEGUNDA JORNADA DEL EVENTO



Durante la segunda jornada, que al igual que la primera transcurrirá en Casa de América, se desarrollará la Cumbre Internacional sobre el Estado de Derecho, en la que participarán presidentes de cortes supremas y constitucionales de distintos países, y destacados juristas internacionales.



Están previstos distintos paneles de discusión sobre "Regulaciones relacionadas a la COVID y su efecto en los ciudadanos", "5G: privacidad y ciberseguridad", "Estado de Derecho en el siglo XXI", "Independencia del poder judicial en Europa y América", "Estado de Derecho en México" y "Prensa y poder, un balance necesario para la democracia".



Además, se presentará oficialmente el Congreso Mundial del Derecho que se celebrará en Colombia los próximos 2 y 3 de diciembre. "Nuestro objetivo es que cada persona sea consciente de la importancia del Estado de Derecho en la sociedad y que a cada uno nos corresponde cuidarlo y fortalecerlo, conscientes también de que este no lo puede todo, pero sin él no se puede nada", ha resaltado Javier Cremades, presidente de la WJA y la WLF.