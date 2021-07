Carla Barber se 'moja' y confiesa cómo ha quedado Kiko Matamoros tras su último paso por quirófano

02-07-2021 Carla Barber comiendo una fruta por la calle. MADRID, 5 (CHANCE) A pesar de que su relación con Diego Matamoros no funcionó, Carla Barber continúa teniendo una bonita amistad tanto con el influencer como con toda su familia. Por eso, una de las primeras cosas que ha hecho Kiko Matamoros tras retomar la normalidad después de sus últimos retoques estéticos ha sido visitar la clínica que la cirujana posee en el centro de Madrid para ponerse a punto de cara a su reaparición este lunes en 'Sálvame'. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Con una gran sonrisa, la modelo nos ha contado que el motivo de esta visita no era un nuevo retoquillo ya que, como la propia Carla confiesa, "no le hace falta nada de nada. Está guapísimo". "Yo lo he visto muy bien, perfecto", ha asegurado.



Eso sí, de una posible reconciliación con Diego Matamoros que cada vez parece más lejana, ni palabra: "No tengo nada que decir chicos". Y es que, a pesar de que se llevan bien y se tienen un gran cariño, tanto Carla como el influencer han asegurado en los últimos tiempos que, por lo menos por el momento, no hay posibilidades de que den una segunda oportunidad a su relación, que terminaba el pasado mes de abril después de un año lleno de amor pero también de altibajos y crisis que finalmente no han podido superar.