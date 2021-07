Bolivia cancela el contrato de compra de vacunas AstraZeneca por incumplimiento

Vista de dos ampolletas de la vacuna AstraZeneca contra la covid-19. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

La Paz, 5 jul (EFE).- Bolivia canceló el contrato para la compra de vacunas AstraZeneca ante el incumplimiento del instituto Serum, informó este lunes el viceministro de Comercio Exterior e Integración boliviano, Benjamín Blanco.

El laboratorio "no ha podido entregar por un tema que alegan que es por fuerza mayor, que es que el Gobierno de la India les ha prohibido hacer exportaciones, entonces ya no corresponde hacer nada con este contrato, simplemente el incumplimiento se ha dado por parte de ellos", explicó Blanco en un encuentro con la prensa.

El viceministro aclaró que Bolivia aún cuenta con un cupo de cinco millones de vacunas contra la covid-19 y "que no se descarta que se lleguen a necesitar el próximo año, no tenemos por qué renunciar a ese cupo".

A mediados de enero el Gobierno había firmado un contrato para la dotación de cinco millones de vacunas desarrolladas por Oxford y AstraZeneca y en marzo el país recibió 228.000 dosis mediante el mecanismo Covax de las Naciones Unidas, era el primer lote de tres que debió complementarse en abril.

Por su parte, el Responsable nacional del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Max Enríquez, dijo que "gracias a la donación de 150.000 vacunas del Gobierno de México" se podrán cubrir las segundas dosis de AstraZeneca y que en los próximos días también se recibirán más de estos fármacos, entonces no habrá "ninguna dificultad".

Blanco fue enfático en decir que en el momento en el que se supo que los plazos para la llegada de las vacunas de AstraZeneca y de Sputnik V no se iban a cumplir, el Gobierno "inmediatamente tocó todas las puertas" para "garantizar" la vacunación, por lo que se logró la adquisición de las dosis de la china Sinopharm.

En ese sentido, el viceministro confirmó que Bolivia recibirá a partir de este viernes 525.000 vacunas Sputnik V, el primero de cuatro lotes hasta completar 1.225.000 dosis.

Asimismo dijo que se prevé el arribo de otro lote con "200.000 segundas dosis" para "antes del 19 de julio" y que para el mes de agosto se espera recibir "400.000 segundas dosis" y "en septiembre otras 100.000 segundas dosis".

Además, el Gobierno de Bolivia también ha hecho gestiones para que lleguen al país un millón de vacunas Johnson & Johnson.

Desde que se inició la vacunación a finales de enero en el país ya se han vacunado a 2.762.994 personas entre la primera y segunda dosis con las vacunas Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm y Pfizer.

Bolivia reportó este domingo 878 nuevos contagios y 31 decesos, lo que podría ser un indicativo de la desescalada de la tercera ola que comenzó a principios de mayo y que elevó el acumulado de casos en el país a 444.968 y de fallecidos a 16.951.