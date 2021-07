Bielorrusia.- Michel critica en Lituania que Bielorrusia "instrumentaliza" la migración irregular para presionar a la UE

BRUSELAS, 5 (EUROPA PRESS)



El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha criticado este lunes desde Lituania que Bielorrusia "instrumentaliza" la migración ilegal para presionar a la Unión Europea y se ha comprometido a trabajar para lograr el retorno de migrantes.



En una rueda de prensa conjunta desde Vilnia con el presidente lituano, Gitanas Nauseda, el presidente del Consejo Europeo ha mostrado el apoyo de Bruselas ante las "cifras importantes" de migrantes que han llegado al país báltico las últimas jornadas.



El ex primer ministro belga ha reiterado que los Veintisiete han sido "extremadamente claros" y han mostrado su condena con los "intentos de instrumentalizar" la migración para presionar a un Estado miembro.



Frente al líder lituano, Michel ha asegurado que garantizará la solidaridad con Vilnia y ha mencionado la rápida reacción de la agencia de fronteras europeas, Frontex. Además, ha recalcado que en sus contactos con las autoridades iraquíes, país de origen de muchos de los migrantes, buscará formas de agilizar los retornos.



Por su parte, Nauseda ha avisado de que la presión migratoria va al alza y ya han cruzado más de 1.000 personas ilegalmente desde el inicio de la crisis. "Tenemos que hacer un esfuerzo conjunto en cooperación con la UE", ha insistido.



En este sentido, ha vinculado las sanciones comunitarias contra el régimen de Alexander Lukashenko con la gestión laxa de las fronteras por parte de Minsk. "Debemos enfocarnos no en retomar el diálogo con el régimen, sino en trabajar para resolver el problema", ha pedido a Michel.



La república báltica ha informado este mismo lunes de la detención de 134 migrantes procedentes de Bielorrusia, después de que Minsk haya afirmado que no contendrá a los migrantes que traten de llegar a la UE, en represalia por las sanciones impuestas por el bloque.