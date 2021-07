Biden: "el covid-19 no ha sido "derrotado"

URGENTE ¥ Biden dice que el covid-19 aún no ha sido "derrotado"Washington, 4 Jul 2021 (AFP) - El presidente Joe Biden advirtió este domingo en una celebración por el Día de la Independencia que el covid-19 aún debe ser "derrotado", a pesar de que Estados Unidos ha hecho un gran progreso en la lucha contra la pandemia."Hemos logrado tener una ventaja contra este virus", dijo el mandatario estadounidense a una multitud de invitados que le aplaudían en los jardines de la Casa Blanca. "No me malinterpreten: el covid-19 aún no ha sido derrotado. Todos sabemos que han surgido poderosas variantes, como la variante Delta", aseguró.sms/bgs/lda/dg