Biden: EE.UU. está cerca de declarar su independencia de "un virus mortal"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habla durante la celebración del Día de la Independencia en la Casa Blanca, en Washington (EE.UU.), hoy 4 de julio de 2021. EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS/POOL

Washington, 4 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este domingo que su país está "más cerca que nunca" de declarar su independencia de un "virus mortal", en alusión a la pandemia del coronavirus.

"Hoy celebramos a Estados Unidos, nuestra libertad, nuestra independencia. El 4 de julio es un día sagrado en nuestro país", afirmó Biden en su discurso con motivo de esta fecha patria.

El gobernante organizó su primera actividad masiva en la Casa Blanca por el Día de la Independencia, una fecha que su Gobierno ha considerado propicia para el reencuentro de los estadounidenses en familia después de meses de restricciones por la pandemia.

"Estamos emergiendo de la oscuridad de un año de pandemia y aislamiento", agregó el presidente, que ha señalado esta celebración como del "Día de la Independencia y la independencia de la covid-19".

"Estados Unidos está volviendo a unirse", recalcó.

Sin embargo, advirtió que la batalla contra la covid-19 no ha terminado.

"Nos queda mucho trabajo por hacer", consideró Biden, quien insistió en el que virus "no ha sido derrotado" al recordar que han surgido variantes "poderosas" como la delta, detectada inicialmente en la India.

En ese contexto, invitó a los estadounidenses a inmunizarse, al indicar que "la mejor defensa contra estas variantes es vacunarse"

"Si no se han vacunado, háganlo ahora", pidió el presidente, y apuntó: "no queremos volver a donde estábamos hace un año".

El jardín sur de la residencia presidencial acogió a los invitados para disfrutar de una barbacoa, una de las costumbres más arraigadas entre los estadounidenses para celebrar su Independencia.

Biden recordó a las más de 600.000 personas que perdieron la vida a causa de la covid-19 en el país, que suma 33,7 millones de casos positivos de la enfermedad del total de 183,6 millones registrados en todo el mundo, según cifras de la universidad Johns Hopkins.

El gobernante, que asumió el poder el pasado 20 de enero, admitió ya hace semanas que para esta fecha no se alcanzaría la meta del 70 % de los adultos con al menos una dosis de la vacuna.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) 67,1 % de la población mayor de 18 años (unos 173,1 millones) ha recibido al menos una inyección, mientras que un 58,2 % ya está completamente inmunizado.

En el caso de la población en general, a un 54,9 % (182,4 millones) se le ha administrado una dosis y un 47,4 % ya completó su vacunación.

Este día, llamó a sus compatriotas a recordar quiénes son. "Somos Estados Unidos y no hay nada que no podamos hacer si lo hacemos juntos", apuntó, para cerra su intervención con un "feliz 4 de julio".