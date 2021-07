Argentina.- Grupo Insur finaliza las obras del Hotel que explotará Grupo Hotusa bajo el nombre de Eurostars Guadalquivir

05-07-2021 Situado en una de las principales arterias de Sevilla, a escasos minutos a pie del centro de la ciudad y muy próximo al recinto ferial, al Paseo de Colón, la Plaza de Toros de la Maestranza y los principales monumentos históricos de la ciudad. ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA SEVILLA ECONOMIA GRUPO INSUR.



El grupo inmobiliario andaluz ha realizado una inversión de 12 millones en la adecuación del edificio y ha generado 100 puestos de trabajo



Grupo Insur, a través de su filial Insur Patrimonial, ha entregado a Eurostars Hotel Company, cadena Hotelera de Grupo Hotusa, el hotel sito en el nº 23 de la sevillana Avda. República Argentina. El establecimiento, que será comercializado con el nombre de Eurostars Guadalquivir, ha supuesto una inversión de 12 millones de euros y destaca por su privilegiada ubicación, exquisito diseño y la máxima calidad de sus acabados.



El Eurostars Guadalquivir, que Eurostars Hotel Company explotará en régimen de alquiler, está ubicado en el Edificio Buenos Aires, propiedad de Grupo Insur, quien ha llevado a cabo la reforma integral del inmueble para convertirlo en un establecimiento hotelero de cuatro estrellas y 133 habitaciones, dotado de las últimas innovaciones tecnológicas y con los más altos estándares de calidad en confort y sostenibilidad. En este sentido, destacar que para la culminación del proyecto, Grupo Insur ha generado más de 100 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos.



Con una superficie de 8.241 metros cuadrados y diseñado por el estudio de arquitectura EA Forum, el hotel dispone de restaurante, lobby-bar, gimnasio y zona spa, en unas instalaciones que destacan por la singularidad de sus habitaciones que ofrecen un acabado moderno y versátil. El Eurostars Guadalquivir disfruta además de la dotación de aparcamientos de la que dispone el Edificio Buenos Aires, con cuatro plantas bajo rasante adaptadas para el estacionamiento.



Situado en una de las principales arterias de Sevilla, a escasos minutos a pie del centro de la ciudad y muy próximo al recinto ferial, al Paseo de Colón, la Plaza de Toros de la Maestranza y los principales monumentos históricos de la ciudad, el hotel se erige en una de las zonas de mayor actividad empresarial de la capital andaluza. El nuevo establecimiento, que viene a completar la falta de oferta hotelera en el distrito de Los Remedios, abrirá previsiblemente durante el mes de agosto.



La apuesta por el sector hotelero no es nueva para Grupo Insur. Así, cabe destacar que ya en 2018 culminó otro proyecto de hotel urbano de cuatro estrellas en arrendamiento para Grupo Hotusa en el antiguo edificio de Endesa, ubicado en la calle García Lovera de Córdoba, un edificio singular en pleno centro de la capital cordobesa.



Grupo Insur es una compañía de gestión integral inmobiliaria con más de 75 años de experiencia en el sector. Cotizando desde 1984, desarrolla la promoción y construcción de viviendas en Madrid, Andalucía y Extremadura. En la actualidad ejecuta, a través de una joint Venture con Anida (Grupo BBVA), el mayor proyecto urbanístico de la comunidad andaluza, Entrenúcleos, en Dos Hermanas (Sevilla).



En el mercado de oficinas, es líder en Andalucía con más de 120.000 metros cuadrados de oficinas, hoteles, locales comerciales y más de 2.800 plazas de aparcamiento. En Madrid cuenta con el edificio norte de Río 55 Business Park, con más de 14.000 metros cuadrados de oficinas, más de 200 plazas de aparcamiento, más de 8.600 metros cuadrados de zonas verdes y con doble certificación: Well Oro y Breeam Very Good.



El holding inmobiliario de Sevilla cerró 2020 con un beneficio de 21,1 millones de euros, y en este primer trimestre del año ha duplicado sus resultados al obtener unos beneficios de 3,2 millones de euros y una cifra de negocio consolidado de 35,1 millones. Cabe destacar también que su actividad patrimonial creció un 10 por ciento este primer trimestre del año.



EUROSTARS HOTEL COMPANY



Con un portfolio de 200 establecimientos distribuidos en 19 países, Eurostars Hotel Company es la cadena hotelera de Grupo Hotusa, cuyas estructuras se integran en las marcas Eurostars Hotels y Exe Hotels. Eurostars Hotels es una colección de establecimientos urbanos de gama alta, con una ubicación estratégica en el centro histórico de las ciudades o en las inmediaciones de sus distritos financieros y que destacan por su singularidad cultural. En la actualidad, la cadena dispone de 100 establecimientos ubicados en las grandes capitales españolas así como en los principales destinos internacionales: Nueva York, París, Berlín, Roma, Nápoles, Venecia, Palermo, Bruselas, Praga, Budapest, Lisboa, Porto, Casablanca o Ciudad de México, entre otros. Por su parte, Exe Hotels comprende una selección de cerca de 70 modernos y funcionales establecimientos en ciudades de 13 países.



Nacida en 1977 y con sede en Barcelona (España), Grupo Hotusa es una dinámica organización con una plantilla de más de 5.500 empleados y una facturación que supera los 1.200 millones de Euros. Integran la organización, además de Eurostars Hotel Company, el primer y cuarto mayores consorcios hoteleros del mundo, Hotusa Hotels (1º) y Keytel (4º) y el Touroperador Restel con una base de datos que aglutina a más de 200.000 hoteles.