Argentina avanza en su plan de vacunación mientras descienden los contagios

Un hombre fue registrado al ser vacunado en la ciudad de Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 5 jul (EFE).- Argentina avanza en su campaña de vacunación mientras el ritmo de contagios decrece tras las altas cifras que la segunda ola de pandemia provocó los últimos meses, un descenso que todavía no se trasladó a la cifra de fallecimientos, estable en torno a unos 500 por día.

Según los últimos datos oficiales de este lunes, la campaña de vacunación alcanzó a 18.011.944 personas con la primera dosis y 4.432.185 con el esquema completo de dos dosis.

Argentina, con unos 45 millones de habitantes, comenzó la campaña de vacunación el pasado diciembre, y tras unos primeros meses en los que avanzó a un ritmo menor al pautado por el Gobierno debido a la falta de dosis, en las últimas semanas se aceleró gracias a la llegada del país de nuevas unidades de diferentes proveedores.

En total el país ha recibido 27.615.730 dosis, de las cuales 11.265.830 corresponden a Sputnik V, (9.375.670 del componente 1 y 1.890.160 del componente 2); 6.768.000 a Sinopharm; 580.000 a AstraZeneca-Covishield, 1.944.000 a AstraZeneca por el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y 7.057.900 a las de AstraZeneca y Oxford cuyo principio activo se produjo en Argentina.

Este domingo se produjo el último arribo de vacunas al país, de 768.000 dosis de Sinopharm, en lo que fue "uno de los 10 vuelos que van a llegar durante julio" y que llevarán al país 8 millones de dosis, precisó el subsecretario de gestión e institutos del Ministerio de Salud, Alejandro Collia.

"Estamos muy contentos y creo que está muy claro que el presidente Alberto Fernández y la ministra Carla Vizzotti (Salud) y todas las áreas del Gobierno están trabajando para que lleguen más vacunas para todos los argentinos y argentinas", señaló.

El Gobierno anunció este viernes que actualizará el marco legal para poder "adquirir vacunas pediátricas" contra la covid-19 y "ampliar el espectro de vacunas disponibles para la población en general", en especial las estadounidenses, laboratorios con los que el país suramericano no ha podido firmar contratos y cuyas vacunas son parte de las donaciones que realiza EE.UU.

PRODUCCIÓN LOCAL

El laboratorio Richmond inició este lunes la producción local del segundo componente de la rusa Sputnik-V, después de alcanzar en febrero un acuerdo con el Fondo Ruso de Inversión Directa con vistas a producir vacuna en Argentina.

El pasado 18 de junio, el laboratorio argentino, fundado en 1935, terminó la producción del primer lote de vacunas compuesto por 448.625 dosis.

Ante la falta de segundas dosis, varias autoridades sanitarias del país afirmaron que estas van a llegar, como hizo el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, quien en declaraciones a Radio Continental afirmó que "el que tiene una dosis de Sputnik está bien protegido, ya va a recibir la segunda".

Gollán también afirmó que todas las vacunas con las que cuenta el país "son eficientes" para las nuevas variantes del virus, como la Delta, cuya entrada al país las autoridades intentan mitigar con restricciones como un cupo máximo de pasajeros.

El pasado lunes comenzó a regir en el país un cupo de ingreso de 600 viajeros por día, que el Gobierno decretó para minimizar y retrasar la entrada de la variante Delta.

DESCENSO EN LOS CONTAGIOS

Argentina experimentó en abril y mayo un vertiginoso aumento de los casos de covid-19, con creciente nivel de ocupación de camas en las unidades de terapia intensiva, pero la curva ascendente de positivos comenzó a ceder en junio, tras la aplicación de nuevas restricciones sanitarias, pero aún permanecen en un nivel alto.

El país registró un récord diario de casos el 27 de mayo último, cuando se reportaron 41.080 contagios, mientras que el mayor número de muertes en una sola jornada se verificó el pasado 21 de junio, con 889 fallecimientos ese día.

La desaceleración en la curva de contagios todavía no se trasladó a la de fallecimientos, ya que más de 500 personas mueren prácticamente a diario por el virus.

Desde la llegada de la pandemia al país se ha registrado un total de 4.535.473 positivos, 9.000 de ellos contabilizados el domingo, mientras que los fallecimientos se elevaron a 95.904, tras ser notificadas 310 muertes en las últimas 24 horas.