Afganistán.- España, Alemania y Suecia reafirman su apoyo a Afganistán ante la creciente violencia de los talibán

El ministro alemán advierte de que si los talibán se hacen con el control militarmente ese apoyo cesará



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



Los ministros de Exteriores de España, Alemania y Suecia han reafirmado este lunes el compromiso de sus respectivos países con Afganistán tras reconocer su preocupación ante el auge de la violencia obra de los talibán en pleno proceso de retirada de las tropas internacionales desplegadas en el país, que culminará el próximo 11 de septiembre.



Así se han expresado Arancha González Laya, Heiko Maas y Ann Linde en la rueda de prensa al término de la cuarta reunión ministerial de la Iniciativa de Estocolmo sobre Desarme Nuclear que ha tenido lugar en Madrid.



"Evidentemente hay preocupación por el aumento de la violencia talibán que aunque un tanto esperada no es menos dolorosa", ha reconocido la ministra española. "Confiamos en los esfuerzos de las fuerzas armadas afganas", ha añadido, recordando que estas han sido entrenadas, entre otros, por España.



Al Gobierno español, ha añadido, le preocupa la "inestabilidad" en este país no solo por lo que representa para los afganos sino sobre todo para mujeres y niñas tras los "grandes esfuerzos que se han hecho para avanzar en sus derechos" e insistiremos en que esos derechos sean respetados".



González Laya ha expresado "un compromiso claro con Afganistán, con su Gobierno legítimo y su pueblo" por parte de España, que aunque ya ha retirado su contingente en el país asiático mantiene su presencia diplomática.



Asimismo, ha reconocido que "lo que no es bueno para Afganistán tampoco es bueno para la región", por lo que se trabajará con estos países para evitar que pueda haber "unas consecuencias negativas para la región en su conjunto" como resultado de la inestabilidad actual y que "a la postre afectarían también a la UE".



NO HABRÁ APOYO SI HAY UNA SOLUCIÓN MILITAR



Por su parte, el ministro alemán ha dejado claro que su país, que cada año destina 400 millones de euros a la reconstrucción de Afganistán a través de la sociedad civil, no seguirá ofreciendo este apoyo si los talibán se hacen con el poder mediante "una solución militar".



Así, ha defendido la importancia del proceso de paz en curso entre el Gobierno y el grupo insurgente, que se está llevando a cabo en Doha y no está registrando avances, insistiendo en la necesidad de una "solución política" para poder así "seguir apoyando a ese país".



Maas ha subrayado los avances en materia de Derechos Humanos y libertades, sobre todo para mujeres y niñas, logrados en las últimas décadas, recalcando que si los talibán se hacen con el poder para tratar de instaurar "un califato, que no cuenten con el apoyo financiero internacional, al menos de Alemania".



A su vez, la ministra de Exteriores sueca ha reivindicado que el hecho de que haya una retirada militar del país asiático no significa que se tenga que abandonar el compromiso político y con el desarrollo.



Linde, que actualmente preside la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), ha subrayado la preocupación que hay en los países de Asia central, vecinos de Afganistán, por la situación en el país y su temor al impacto en términos de inmigración o de consumo de drogas que lo que ocurra en este país pueda tener en su territorio. "Realmente es muy importante que no disminuyamos nuestro compromiso con Afganistán", ha recalcado.