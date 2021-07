25-02-2021 VICTORIA ABRIL EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 4 (CHANCE)



Nunca antes se había hablado tanto de Victoria Abril y lo cierto es que si hubiese sido por algo positivo, quizás hasta le hubiese gustado que su nombre resonara por todos los medios de comunicación, pero después de hacer unas declaraciones muy polémicas en la rueda de prensa de los premios Feroz hace unos meses, la actriz se ha visto expuesta a críticas que han llenado las redes sociales.



Victoria Abril calificó de 'coronacirco' la pandemia y aseguraba que la vacuna no era segura: "Ya no son tesis conspiracionistas, llevamos un año de Covid y epidemia y sabemos cuáles son los muertos. Antes iban metiendo miedo para decir que la única solución es la vacuna, pero la vacuna lleva dos meses y están testando directamente en seres humanos como cobayas".



La organización de los Premios Feroz dejaba claro que no compartían estas declaraciones de la actriz y días más tarde, Victoria Abril pedía disculpas por estas declaraciones tan desafortunadas en un momento en el que la sociedad estaba abatida por todas las consecuencias de la pandemia.



Hoy, Victoria Abril cumple 62 años y lo cierto es que el último recuerdo que tenemos de ella es el de esta polémica que rizó el rizo y por la que fue protagonista, como nunca antes, durante días en los medios de comunicación. Ahora la actriz está en plenas grabaciones de 'MasterChef Celebrity' y tiene en su mano enterrar ese recuerdo que prevalece sobre ella.