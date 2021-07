Venezuela.- Venezuela acusa a EEUU de estar tras las "agresiones" contra el país a través de ONG

19-06-2021 El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro POLITICA SUDAMÉRICA VENEZUELA PRESIDENCIA DE VENEZUELA



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, ha instado al Gobierno de Estados Unidos a que cese en su "agresión", en el marco de una nueva serie de supuestas conspiraciones de ONG para desestabilizar el país.



"Un estado democrático, que respete el Derecho Internacional, no promueve ataques y conspiraciones a través de supuestas ONG con el fin de generar violencia en países soberanos", ha expresado el canciller a través de un mensaje en sus redes sociales.



Arreaza ha añadido que "Venezuela tiene derecho a la paz y la estabilidad", y ha exigido al Gobierno de Estados Unidos y sus "satélites" que cesen "su agresión".



El encargado de la cartera de Relaciones Exteriores ha respondido así a otra publicación en Twitter del embajador estadounidense para Venezuela, James Story, quien ha defendido que un estado democrático debe respetar la libertad social civil de informar a la ciudadanía, en un mensaje en defensa de la liberación de los activistas encarcelados pertenecientes a la ONG Fundaredes, según recoge el diario local 'Últimas Noticias'.



"Los venezolanos tienen derecho a informar, libres de intimidación, y detenciones arbitrarias como represalia", ha aseverado el embajador Story en su publicación.



El pasado 2 de julio, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvieron al director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, por violación de normas fundamentales de derecho internacional y los imputará por traición a la patria, terrorismo e incitación al odio, según se recoge en un comunicado de la Asamblea Nacional de Venezuela.



Este sábado, el líder opositor venezolano, Juan Guaidó, ha exigido la liberación de los tres activistas de los Derechos Humanos encarcelados, dos de ellos detenidos bajo acusación de traición al informar sobre el conflicto en la frontera con Colombia.



Guaidó ha remarcado que trabajar en defensa de los Derechos Humanos en Venezuela y denunciar los diversos casos de violencia y corrupción no puede ser constitutivo de delito.



"Denunciar la presencia de guerrilleros, secuestro de militares y violación de Derechos Humanos no es delito, sí lo es promoverlos y financiarlos como lo hace el régimen", ha expresado el opositor en su cuenta de Twitter.