Venezuela.- Arreaza atribuye a la "obsesión de la derecha" las críticas a la vacuna cubana contra la COVID

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, ha cargado contra la oposición por las críticas a la vacuna Abdala contra la COVID-19 desarrollada en Cuba y de la que Venezuela ha adquirido doce millones de dosis y las ha atribuido a una "obsesión de la derecha".



"Clase de obsesión la de la derecha venezolana con Cuba", ha publicado Arreaza en un mensaje en Twitter en el que ha recordado anteriores ataques a la colaboración con Cuba.



"No son médicos, son brujos (2003); no enseñan a leer, adoctrinan (2004); en los CDI (Centros de Diagnóstico Integral) lavan cerebros (2007); la vacuna Abdala no sirve, es una estafa (2021)", ha enumerado Arreaza.



En su mensaje, Arreaza cita una publicación en la que el presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, criticaba el fármaco cubano. "La Abdala no es una vacuna. Es un producto biológico experimental que no ha sido autorizado por el Centro de Control de Medicamentos Cubanos ni por la Organización Panamericana de la Salud", señalaba León el pasado miércoles.



"Es otro negocio del Gobierno venezolano con la administración Castro-comunista" que "pretende imponer un control político-social", remachó.



La vacuna Abdala ha mostrado una eficacia del 92,2 por ciento en la última fase de ensayos clínicos, pero por el momento no cuenta con la autorización de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Venezuela ha acordado con Cuba el suministro de doce millones de dosis de la vacuna.