Varios seísmos de mediana magnitud sacuden regiones del norte de Chile

Santiago de Chile, 4 jul (EFE).-Varios terremotos de mediana magnitud se han registrado en las últimas horas en varias regiones del norte de Chile sin que, por el momento, se hayan reportado daños personales.

Según informan medios locales, las regiones afectadas son las de Atacama, Coquimbo y Valparaíso, que sufrieron seísmos de magnitud entre 5,8 y 5,9 que, aunque no registraron daños materiales, alarmaron a la población.

El Centro Sismológico Nacional, el primer movimiento telúrico, tuvo una magnitud de 5,9, con epicentro 50 kilómetros al suroeste de Huasco.

Apenas media hora después se produjo otro temblor de magnitud 5,8, cuyo epicentro fue 49 kilómetros al suroeste de Huasco.

La Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) señaló que no se reportaron daños a personas, alteraciones a servicios básicos o infraestructuras, asegura el portal Emol.

Asimismo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) informó de que las características del movimiento sísmico no reúnen las condiciones para decretar una alerta de tsunami en las costas del país.