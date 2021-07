Universal se lleva los tres puestos principales en cines

Aunque las ventas de entradas a los cines todavía deben recuperarse por completo de la pandemia, al menos un estudio cinematográfico tiene buenos motivos para celebrar este fin de semana del Día de la Independencia en Estados Unidos.

Películas de Universal Pictures conquistaron los tres puestos principales en la taquilla nacional: “F9”, “The Boss Baby: Family Business” y “The Forever Purge”, según cálculos del propio estudio publicados el domingo. Es la primera vez que esto le pasa a Universal desde 1989, cuando tuvo “Sea of Love”, “Parenthood” y “Uncle Buck” encabezando las listas y la primera vez que le sucede a cualquier estudio desde 2005.

Como se anticipaba de la secuela de “Fast & Furious”, “F9”, mantuvo el principal puesto en su segundo fin de semana en las salas de Norteamérica. El filme añadió unos 24 millones de dólares durante el fin de semana y se prevé que recaudará 32,7 millones de dólares para finales del lunes, para un total nacional de 125,8 millones de dólares. A nivel mundial, es probable que “F9” supere la marca de los 500 millones de dólares para el lunes.

En segundo lugar, la secuela animada de “Boss Baby” superó las expectativas al debutar con 17,3 millones de dólares el fin de semana, que se calcula que suban a 23,1 millones el lunes. En “The Boss Baby: Family Business” Alex Baldwin hace la voz del sofisticado infante.

En tercer lugar, se anticipa que la más reciente aventura de Blumhouse, “The Forever Purge”, recaude 12,8 millones de dólares en entradas hasta el domingo y 15,9 millones a lo largo del fin de semana de cuatro días, alargado por el feriado estadounidense, que se celebró el domingo.

Aunque las tres películas comparten estudio, son de géneros muy distintos y con una base de espectadores muy diferente: Una película de acción para adolescentes y adultos, una de horror con acceso restringido y un filme familiar apto para niños. Casi la mitad de la audiencia de “The Boss Baby 2”, por ejemplo, tiene menos de 12 años, mientras que 65% de la audiencia de “The Forever Purge” está en el rango de edad de los 18 a 34 y también es étnicamente diverso.

Aunque es poco convencional que un estudio grande estrene dos películas grandes el mismo fin de semana, el director de distribución nacional de Universal, Jim Orr, dijo que simplemente vieron una oportunidad e históricamente han tenido mucho éxito en el fin de semana del Día de la Independencia.

“Este fin de semana es simplemente un gran vistazo a lo que hacemos constantemente, que es ofrecer a las audiencias del cine una muy diversa programación de películas de calidad”, dijo Orr. “Los resultados hablan por sí mismos”.

A continuación, las cifras estimadas por boletos vendidos de viernes a domingo en las salas de cine de Estados Unidos y Canadá, según la firma Comscore. Las cifras finales se publicarán el lunes.

1. “F9”, 24 millones de dólares.

2. “The Boss Baby: Family Business”, 17,4 millones.

3. “The Forever Purge”, 12,8 millones.

4. “A Quiet Place Part II”, 4,2 millones.

5. “The Hitman’s Wife’s Bodyguard”, 3 millones.

6. “Cruella”, 2,6 millones.

7. “Peter Rabbit 2: The Runaway”, 2,3 millones.

8. “The Conjuring: The Devil Made Me Do It”, 1,3 millones.

9. “In the Heights”, 1,3 millones.

10. “Zola”, 1,2 millones.

___

