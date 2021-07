Trial.- Toni Bou gana en Francia y es más líder

04-07-2021 Toni Bou DEPORTES REPSOL MEDIA SERVICE



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El piloto español de Toni Bou (Repsol Honda) se impuso este domingo en el Gran Premio de Francia, un triunfo sin discusión en Charade para reforzar su liderato en el Mundial de Trial GP.



El vigente campeón firmó su segunda victoria del año, tras una primera ronda muy igualada. Por la tarde, Bou solo cometió un error y terminó con cinco puntos, por los 19 de por la mañana, muy distanciado de Matteo Grattarola, quien fue segundo (46).



Con este resultado y después de haber ganado la primera de las dos carreras que se disputaron en Italia, Bou aumenta la distancia de líder en la clasificación general con 57 puntos, por los 47 de Adam Raga (TRRS) y 43 de Grattarola (Beta).



"Hoy estoy muy contento. Después de cometer algún fallo en la primera vuelta, la segunda ha sido increíble. He cometido un cinco poco habitual, pero más que por los puntos, ha sido una muy buena ronda por las sensaciones que he tenido", dijo Bou en declaraciones facilitadas por su equipo.



"En conjunto, ha sido un fin de semana muy bueno para nosotros, me he sentido muy competitivo tras los cambios en la moto. La hemos ajustado para la altura de esta carrera y realmente nos ha funcionado. Ahora nos vamos de vacaciones con muy buen sabor de boca y muy bien recuperados. Andorra siempre es complicado para mí, pero también tengo un extra de motivación", añadió.