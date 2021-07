Somalia.- El antiguo número dos de Al Shabaab se declara en huelga de hambre tras denunciar su detención sin cargos

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El antiguo número dos de la organización terrorista Al Shabaab Mujtar Robow se ha declarado esta semana en huelga de hambre para denunciar que lleva año y medio bajo arresto domiciliario sin que hayan sido presentado cargos en su contra.



Robow decidió abandonar la organización por discrepancias con el líder del grupo terrorista, Ahmed Omar Abu Ubaidah, y pasó a disposición de las autoridades en finales de 2018. Se encuentra ahora mismo sin poder salir de un domicilio de Baidoa, la capital administrativa de la región suroeste.



Fuentes del Gobierno han confirmado al portal de noticias Garowe On Line que Robow comenzó la huelga el jueves y que lleva desde entonces sin comer. El detenido lamenta "su continua e injustificada detención por el Gobierno federal, que ha permanecido en silencio ante lo que podría detonar una nueva ola de protestas en el país", según estas fuentes.



Robow pasó algún tiempo tras su salida del grupo involucrado en política pero su rápida popularidad no gustó a las autoridades del estado de Suroeste, que asaltaron los cuarteles de su campaña y acabaron deteniéndole en diciembre de 2018, en los momentos previos a las elecciones estatales. Un total de once personas murieron en los enfrentamientos, de acuerdo con la información del portal.



El domicilio en el que se encuentra está bajo control de la polémica Agencia de Seguridad de Inteligencia Nacional (NISA), acusada habitualmente de violaciones contra los Derechos Humanos.



Se espera que, en virtud del aire regeneracionista que ha llevado al Gobierno somalí el primer ministro del país, Mohamed Husein Roble, se establezca una comisión no solo para tratar el tema de Robow, sino de otros "desertores" de Al Shabaab.