Santiago Segura desmiente las informaciones que le vinculan con José Luis Moreno

MADRID, 4 (CHANCE)



Hace unos días se publicó una información que hoy desmiente por completo Santiago Segura y es que le vinculaban con José Luis Moreno tras, supuestamente, haber ayudado al productor para producir una serie en la cadena pública. Unas especulaciones que han sido desmentidas hoy por el protagonista de esta noticia.



Nos hemos encontrado a un Santiago Segura muy enfadado y sobre todo contundente: "Tengo que decir que si fuera verdad sería un marrón importante, al ser mentira solo es una putada. Desde que mandas el burofax al medio tienen tres días y si no se retractan hay que poner la demanda, hasta entonces tengo que aguantar esto en vez de promocionar la peli" ha asegurado el productor.



Además, Santiago nos ha confesado que está de lo más tranquilo posible porque no tiene nada que ver con lo que se ha dicho: "Tranquilo no, tranquilísimo. Están rascando para ver dónde salen algo" y también nos ha querido confirmar que todo está en manos de sus abogados: "Lógico".