Polonia.- Tusk renuncia a liderar el Partido Popular Europeo para volver a la política polaca

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El expresidente del Consejo Europeo y ex primer ministro polaco Donald Tusk ha anunciado este domingo su intención de renunciar al liderazgo del Partido Popular Europeo y volver así a la política nacional.



"He tomado la decisión de volver a la política polaca", ha explicado Tusk este domingo en rueda de prensa en la que ha explicado que el proceso de relevo al frente de la formación europea, la mayor de la Eurocámara, comenzará en los próximos meses, según recoge Bloomberg.



El sábado, Tusk fue designado por unanimidad como líder del principal partido de oposición del país, Plataforma Cívica. Tusk, de 64 años, fue elegido al término del congreso del partido, realizado en la capital del país, Varsovia. Tusk asumirá también la presidencia temporal del partido.



Tusk sustituye en el cargo a Boris Budka, que previamente había presentado su dimisión para facilitar precisamente el retorno de Tusk. El ex primer ministro se reivindicó en su discurso de aceptación como un líder preparado para derrotar al conservador Ley y Justicia (PiS) de Jaroslaw Kaczinsky, su 'bestia negra' en la política nacional.



"El mal reina hoy en Polonia, donde el PiS ha librado batallas contra la Unión Europea, contra Alemania y contra la República Checa y ha alienado al país de la actual administración estadounidense tras realizar una estupidez de inversión política en el expresidente (de Estados Unidos) Donald Trump", se lamentó Tusk en declaraciones recogidas por la agencia de noticias PAP.



Kaczynski había expresado su animadversión a Tusk y su retorno a la política nacional. "Por lo que yo sé, su posición, por decirlo de manera muy suave, no está muy arraigada. Y ya sabemos que su falta de pasión por el trabajo duro, así como su germanocentrismo no son del gusto de todos", indicó en comentarios a la Gaceta de Polonia.