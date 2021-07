Policía arresta a 11 hombres armados en Massachusetts

WAKEFIELD, Massachusetts, EE.UU. (AP) — Un tenso enfrentamiento de varias horas con un grupo de hombres armados fuertemente que cerró la autopista Interestatal 95 de manera parcial culminó con el arresto de 11 personas, informó la policía estatal de Massachusetts el sábado.

El encuentro provocó el cierre de un tramo de la autopista interestatal 95 durante buena parte de la mañana, lo que desató importantes problemas de tránsito durante el fin de semana feriado por el 4 de Julio. Las autoridades señalaron que el camino ya fue reabierto y se levantaron las órdenes de refugio en interiores para los residentes de Wakefield y Reading.

El enfrentamiento comenzó alrededor de las 2:00 de la mañana, cuando policías notaron dos vehículos estacionados a un costado de la autopista con las luces de emergencia encendidas después que aparentemente se quedaron sin combustible, indicaron las autoridades en un informe de prensa el sábado.

Algunos de los sospechosos vestían equipo de tipo militar con armas largas y pistolas, señaló el coronel de la policía estatal de Massachusetts, Christopher Mason. Añadió que el grupo se dirigía de Rhode Island a Maine para “entrenamiento”.

“Como pueden imaginarse, 11 individuos parados con armas largas colgando en una autopista interestatal a las 2:00 de la mañana sin duda genera preocupaciones y no se apegan a las leyes de armas de fuego que tenemos en Massachusetts”, indicó Mason.

En un video publicado en redes sociales la mañana del sábado, un hombre que no dio su nombre pero que se identificó como miembro de un grupo llamado “Rise of the Moors” (El Ascenso de los Moros) transmitió desde la Interestatal 95 en Wakefield, cerca de la salida 57.

“No somos antigobierno. No somos antipolicía, no somos ciudadanos soberanos, no somos extremistas de identidad negra”, dijo el hombre, quien portaba vestimenta de tipo militar. “Tal como le hemos especificado a la policía en varias ocasiones que estamos cumpliendo con las leyes de viaje tranquilo de Estados Unidos”.

Según el sitio web de la agrupación, son “moros estadounidenses dedicados a educar nuevos moros y a influenciar a nuestros ancianos”.

Mason dijo que entendió que los sospechosos, quienes no contaban con permisos para portar armas de fuego, tienen una perspectiva distinta de la ley.

“Aprecio su perspectiva”, comentó. “Pero, a fin de cuentas, no estoy de acuerdo con su perpectiva, pero la reconozco”.

Mason dijo que no tenía conocimiento de la existencia del grupo, pero que no era inusual que la policía estatal se encontrara con personas que cuentan con “ideología de ciudadanos soberanos”, aunque no sabía si las personas involucradas en el enfrentamiento eran parte de ello.

Los hombres se negaron inicialmente a deponer sus armas o acatar las órdenes de las autoridades, dijeron pertenecer a un grupo “que no reconoce nuestras leyes” antes de refugiarse en una zona boscosa, detalló la policía.

Mason dijo que los sospechosos se entregaron después de que los equipos tácticos de la policía utilizaron vehículos blindados para rodearlos.

En un principio, la policía reportó la detención de nueve personas, pero otros dos sospechosos fueron puestos bajo custodia en su vehículo horas más tarde. Dos sospechosos fueron hospitalizados, pero la policía señaló que fueron internados por condiciones preexistentes no relacionadas al enfrentamiento.

La policía y los fiscales deben determinar los cargos a que deben responder los miembros del grupo.

Se prevé que los sospechosos comparezcan el martes ante una corte en Woburn, dijo la fiscal del condado de Middlesex, Marian Ryan.