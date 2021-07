Pedro Castillo rechaza haber recibido financiamiento irregular de su campaña en Perú

En la imagen, el candidato presidencial peruano Pedro Castillo. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 4 jul (EFE).- El candidato peruano Pedro Castillo rechazó haber recibido un financiamiento irregular en la reciente campaña electoral, a raíz de las investigaciones contra el partido que lo postuló a la Presidencia de Perú, y dijo someterse a cualquier pesquisa en ese sentido.

Castillo, que se alzó con la mayoría de la votación en segunda vuelta y está a la expectativa de la proclamación oficial de los resultados, declaró a los periodistas en Lima que se somete "a cualquier tipo de investigación, si es posible en el momento más preciso, para que se diga si alguien me ha alcanzado un sol (una moneda)".

El candidato del partido izquierdista Perú Libre afirmó que su campaña se desarrolló con el aporte de los simpatizantes durante sus desplazamientos por todo el país.

"No podemos estar sometiéndonos a actos delincuenciales y de corrupción, rechazo rotundamente; seré el primero en salir a decirlo, empezando por mi propio entorno", agregó Castillo.

La fiscal Bonnie Bautista pidió 36 meses de prisión preventiva contra 20 presuntos integrantes de la organización criminal Los Dinámicos del Centro, que funcionaba presuntamente al interior del Gobierno regional de Junín para financiar la campaña electoral de Perú Libre.

"El objetivo era financiar la campaña del partido político de turno" en el Gobierno regional, que ha presentado incluso postulantes a la presidencia de la República y al Congreso, indicó la fiscal.

El fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, fue gobernador regional de Junín y salió de ese cargo por una serie de acusaciones por corrupción, incluida una sentencia que fue anulada en medio de gran controversia.

Militantes de ese partido están comprometidos ahora en la investigación fiscal por irregularidades en la emisión de licencias de conducir, así como en negociaciones para favorecer con puestos de trabajo a sus partidarios.

De otro lado, Castillo declaró que está concentrado en la conformación del equipo de trabajo que lo acompañará en el Ejecutivo a partir del 28 de julio.

"Tenemos a las personas idóneas, lo vamos a decir en su momento, quisiera agradecer a las personas que se han comprometido con este proyecto", dijo Castillo a la prensa.

"No se trata solo de un gabinete, sino de todo un equipo de trabajo", anotó.

La proclamación oficial de Castillo como presidente electo se ha retrasado debido a las denuncias de fraude presentadas por su rival electoral, Keiko Fujimori, que están siendo deliberadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).