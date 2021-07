Papa Francisco.- Concluye satisfactoriamente la operación quirúrgica del Papa por una estenosis diverticular sintomática de colon

ROMA, 5 (EUROPA PRESS)



El Papa ha sido operado con éxito de una estenosis diverticular en el colón en el hospital Policlinico Gemelli de Roma, hasta donde llegó a las 13:00 (hora local) para ingresar por la intervención quirúrgica que ya estaba programada con anterioridad.



Según ha declarado en un comunicado el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, el Papa "ha reaccionado bien a la operación en la que le han suministrado anestesia general". El médico encargado de la operación quirúrgica en el colón ha sido el doctor jefe del departamento de cirugía digestiva del hospital Policlínico Gemelli Sergio Alfieri.



Según ha confirmado el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, la cirugía de colón había sido programada con anterioridad.



Como cada domingo, a las 12.00 horas, Francisco, de 84 años, ha rezado la oración del Ángelus asomado desde su ventana del estudio privado en el palacio apostólico. Su agenda para los próximos días se verá reducida aunque tiene programado un viaje internacional del 12 al 15 de septiembre a Eslovaquia, según ha anunciado él mismo.



Justo después de acabar el ángelus ha hecho ingreso en el hospital. Por el momento, se desconoce cuándo recibirá el alta hospitalaria.



Desde que empezó su papado, el Pontífice tan solo había sido operado de cataratas en diciembre de 2019. En aquella ocasión se trató de una simple intervención en la vista, de rutina, realizada con láser, que no hizo que el Papa tuviera que ser ingresado más allá de unas pocas horas que no influyo en su agenda.



El propio Pontífice lo había avisado durante una visita a la cárcel romana de Regina Coeli. "Hace bien una renovación porque a mi edad, por ejemplo, vienen las cataratas y no se ve bien la realidad: el año que viene tendré que operarme", había comentado él mismo mientras conversaba con los detenidos de la prisión de Roma.