Oyarzabal: "No somos menos que Italia"

El futbolista de la selección española Mikel Oyarzabal da una rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, este domingo. EFE/Rodrigo Jiménez

Las Rozas (Madrid), 4 jul (EFE).- "Nosotros en ningún momento hemos tenido dudas", advirtió Mikel Oyarzabal, atacante de la selección española, el goleador decisivo del penalti para avanzar a las semifinales de la Eurocopa 2020, de las que avisa que España no es "menos que Italia" mientras insiste en la "confianza" del equipo.

"Va a ser un partido muy complicado. Italia ha demostrado el nivel que tiene y llega en un gran momento, pero nosotros también. Nos tenemos que centrar en nosotros. Si hacemos las cosas bien, si estamos acertados nosotros, tenemos más probabilidades de ganar, aparte de ellos, que son una selección de mucho nivel. Lo más importante es pensar en nosotros mismos", dijo en la rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de la localidad madrileña de Las Rozas.

"Tenemos que jugar igual, como lo hemos hecho hasta ahora, que en todos hemos hecho grandes partidos y hemos dado una gran imagen. Y seguir confiando como hasta ahora en nosotros mismos, que seguro que va bien", valoró Oyarzabal, que, ante el nivel de su adversario, piensa en "poder superarlos y meter un gol más que ellos".

"Son una selección de mucho nivel, con jugadores de alto rendimiento y en grandes equipos, pero nosotros no somos menos. Tenemos que tener confianza en nosotros mismos, que podemos hacer un gran partido tengamos a quien tengamos enfrente, y venga como venga el rival. Confianza plena en nosotros mismos, en lo que hacemos y en la idea que tenemos", proclamó el atacante internacional español.

"Desde el primer día que llegamos, nosotros teníamos confianza de que el grupo que estábamos aquí era sólido, unido, con nivel, que íbamos a hacer un gran papel en esta Eurocopa y así lo hemos demostrado. De los comentarios de fuera, cada cual verá qué es lo que opina, pero nosotros en ningún momento hemos tenido dudas, en todo momento hemos confiado en nosotros, en el grupo que estamos aquí y confiamos en nosotros mismos para lo que queda", expresó.

Es una selección joven, a la que se ha calificado desde fuera en el pasado como un equipo inexperto. "Como es lógico en el fútbol y en la vida, hay momentos que se tienen que dar cambios poco a poco. Es lógico que se eche de menos a gente que ha dado muchísimo a esta selección y han demostrado el nivel que tienen", repasó.

"Pero está habiendo un cambio generacional, como es lógico. Hay gente que se va haciendo mayor y en el fútbol llega un momento que tienes que parar", continuó el futbolista, que consideró que el hecho de que buena parte del equipo haya sido campeona con la selección en categorías inferiores "habla del nivel" que hay ahora.

"En todos los Europeos que he podido estar el nivel de la selección ha sido muy alto. Creo que esta selección en la que estamos muchos jóvenes también tenemos nivel para enfrentarnos a quien sea y para dar el nivel en cualquier momento", enfatizó.

No le dio transcendencia a la coincidencia de que los cuatro semifinalistas hayan jugado la primera fase en su país. "Todo equipo que está en semifinales en una Eurocopa como ésta, con el nivel que hay, es por méritos propios", aseguró.

Ni tampoco sabe si será titular el lunes ante Italia en Wembley: "Estoy dispuesto a lo que el entrenador me pida. Si hay opción de jugar de inicio, encantado. Si no, estaré en el banquillo, intentando ayudar a los compañeros y si me toca entrar lo mismo. Todo el mundo quiere jugar, pero de los 24 sólo juegan 11 o 16. El resto, aunque no juguemos, también estamos ayudando. Estoy dispuesto a lo que me toque y lo que sea bienvenido sea".