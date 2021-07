O.Próximo.- Fallece un joven en Cisjordania tras un ataque de las fuerzas israelíes contra civiles

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



Las fuerzas israelíes han lanzado un ataque contra civiles en la ciudad de Nablús, en Cisjordania, a causa del que ha fallecido un joven y otros dos han resultado heridos.



Un joven palestino de 20 años ha sufrido una herida de bala grave en el pecho por el Ejército de Israel y ha sido declarada su muerte, según han informado las autoridades sanitarias del lugar, recoge la agencia WAFA.



Otros dos ciudadanos del territorio palestino de Cisjordania han recibido disparos y han resultado heridos en el pie mientras se defendían de los ataques.



Además, este sábado aviones de combate israelíes han bombardeado posiciones de Hamás en la Franja de Gaza en represalia por el lanzamiento de globos incendiarios contra territorio israelí.



Israel ha informado de que ha sido atacada una fábrica de armamento y una plataforma de lanzamiento de cohetes, según recoge el diario 'The Times of Israel'.



"Estos ataques son en respuesta a los globos incendiarios lanzados sobre territorio israelí. El Ejército seguirá respondiendo con firmeza a las intentonas terroristas procedentes de la Franja de Gaza", ha subrayado el Ejército en un comunicado.



Por su parte, el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza ha asegurado que no hay víctimas mortales como consecuencia de los ataques israelíes.



Estos incidentes ponen fin a más de dos semanas de calma desde la última ola de ataques incendiarios. Además, sientan precedente de dureza para el nuevo Gobierno israelí con Naftali Bennett y Yair Lapid al frente: hasta ahora no siempre se respondía al lanzamiento de globos incendiarios.