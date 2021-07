¡No te pierdas a las últimas 5 fotos de 𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 que están arrasando en Instagram!

𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 (@carolinacruzosorio) publicó en las últimas horas varias publicaciones en su popular cuenta de Instagramque no te puedes perder. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 181.446 de interacciones entre sus seguidores.

A veces, parece que nadie se da cuenta de los esfuerzos diarios de ser mamá. Nadie se da cuenta de las noches de insomnio, los gritos contenidos, los baños no tomados, el desayuno caliente y sabroso que se ahora se ha convertido en pan, mantequilla y café helado. Nadie se da cuenta cuando la mamá está trabajando al límite del agotamiento. Ya sea para limpiar, educar o prestar una gran parte de sí misma para mantener a ese pequeño en perfectas condiciones. Detrás de un hijo feliz, hay una madre con un chongo despeinado, un poco arrugada.. ropa vieja. Detrás de un niño feliz, hay un trabajo duro que nadie (o casi nadie) se atreve a preocuparse. La maternidad es una donación profunda, dolorosa e inmensa de ti misma La maternidad es un viaje para las valientes, un lugar de personas valientes que se aventuran en la batalla para crear un ser humano independiente: dar límites, prestar sus noches de sueño, multiplicar sus fuerzas y amarlos para siempre, incluso cuando nos llevan a locura. La maternidad es esta entrega loca y profunda de nuestro propio corazón. E incluso cuando nadie se da cuenta, ahí está: la madre, que da su cuerpo, multiplica su amor, comparte sus sonrisas y vive el agotamiento más completo y feliz. ¡Porque toda mamá sabe que la mejor recompensa, por tanto cansancio, ya está en tus manos! Estoy cansada, créeme! Pero una nunca se cansa de ser madre.





Carolina Cruz Osorio (Tuluá, Valle del Cauca, Colombia, el 12 de junio de 1979) es una modelo, empresaria, periodista y presentadora colombiana.

En 1999, Carolina participó en Señorita Colombia, representando al Valle del Cauca donde ocupó el segundo lugar, siendo ganadora del título de Señorita Colombia Internacional o Virreina Nacional.

Después del concurso, continuó con trabajos de modelaje y reportería en El Noticiero del Espectáculo, para la programadora de Jorge Barón Televisión. En el 2000, se vinculó al Canal RCN, como conductora del show Comandos. Tras cinco años y luego de su participación en el reality show "Bailando por un sueño", el cual ganó, decidió no regresar a la presentación del magazín.

Posteriormente, creó su propia empresa, "Carolina Cruz Empresa Unipersonal" y "Carolina Cruz Joyerías y Accesorios". En 2007, presentó la tercera temporada del reality Cambio extremo. En agosto de 2018 se integró como presentadora al programa matutino Día a día de Caracol Televisión.