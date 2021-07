Ministerio peruano confirma otros cuatro casos de la variante delta en Lima

Grupos de personas esperan para realizarse una prueba de coronavirus en un espacio habilitado para pacientes de la Covid-19 en Lima (Peru). EFE/ Luis Ángel Gonzales Taipe/Archivo

Lima, 3 jul (EFE).- El ministro peruano de Salud, Oscar Ugarte, informó este sábado que el Instituto Nacional de Salud ha confirmado otros cuatro casos de la variante delta de la covid-19 en Lima, vinculados a un primer contagio detectado en el distrito de Comas, uno de los más populosos de la capital de Perú.

"El virus está circulando en Lima y (en la sureña) Arequipa, seguramente en otras ciudades también, por lo tanto, el riesgo de que haya mayor cantidad de contagios con la variante delta es muy alto, y eso se protege con las dos dosis de la vacuna", declaró Ugarte, tras visitar uno de los locales de vacunación del distrito de Comas.

A partir de esta semana, los mayores de 55 años han empezado a recibir la primera dosis de la vacuna contra el covid en Lima y, debido a que se trata de un mayor número de personas, muchos centros de vacunación presentan largas colas y aglomeración de ciudadanos desde la madrugada.

MÁS VACUNATORIOS PARA LIMA

El ministro de Salud anunció que en los distritos del cono norte de Lima se han incrementado 50 brigadas adicionales a las que existían y ahora hay 150 brigadas de vacunación en estos lugares.

Adicionalmente, se han organizado 69 vacunatorios en otros puntos de Lima y en la vecina provincia del Callao para que las personas acudan a inmunizarse en el lugar más cercano a su domicilio.

Entre esos 69 vacunatorios, hay 19 locales metropolitanos a los que se puede acudir indistintamente del lugar en que la persona resida.

"Se ha decidido que estos centros metropolitanos reciban personas de cualquier distrito porque tienen capacidad y hay que facilitar a la población el acceso a los vacunatorios", precisó Ugarte.

La necesidad de ampliar la capacidad de vacunación responde a que el gobierno peruano ya cuenta con las vacunas necesarias para inmunizar a toda su población adulta, pero que también existe un porcentaje de adultos mayores que no han completado la segunda dosis de la vacunación.

De unas siete millones de personas inmunizadas en el país, tres millones cuentan con las dos dosis requeridas, un 9 % de la población total.

ADULTOS MAYORES NO COMPLETAN DOSIS

La presidenta ejecutiva del seguro social Essalud, Fiorella Molinelli, declaró a la prensa, tras visitar otro centro de vacunación en Lima, que "hay un 17 % de peruanos, a partir de los 70 años, que recibieron la primera dosis de la vacuna y no ha acudido a recibir la segunda dosis".

Los mayores de 70 años estuvieron programados para vacunar en mayo pasado, pero es también uno de los grupos de edad que se resisten a recibir la dosis por diversos motivos.

"El compromiso del gobierno es vacunar a todos los peruanos, se ha comprobado que la vacuna contra el Covid 19 es realmente efectiva, (porque) ahora ingresan jóvenes 30 a 50 años en estado grave (a los centros de salud)", manifestó Molinelli.

Por otro lado, el ministro de Salud informó que la empresa minera Southern Copper, propiedad del Grupo México, ha ofrecido apoyar en la vacunación en cinco regiones del país Arequipa, Moquegua, Tacna, Apurímac y Cajamarca, donde tienen operaciones extractivas.

Esta participación será similar a la que tiene la minera Antamina en la región Ancash, dándole prioridad a la población rural que está cerca a sus actividades de extracción de cobre.