Miguel Ángel Muñoz cumple 38 años

Debutó en la gran pantalla con 'El Palomo cojo' con 10 años y tiempo más tarde le vimos en series como 'Mamá quiere ser artista' o 'Al salir de clase', hablamos de Miguel Ángel Muñoz, el actor que tantas veces ha dado de qué hablar en la prensa del corazón y que ahora llevamos meses sin saber cómo está su corazoncito.



Su última relación fue con Ana Guerra, la que parecía idílica terminó de la noche a la mañana siendo una sorpresa para todos los fanáticos que estaban encantados con el tándem que formaba la cantante con el actor... pero esa no ha sido su única relación, de hecho el actor, a pesar de no querer comercializar con su vida privada, ha sido protagonista de muchas portadas por sus relaciones sentimentales.



La primera relación que tuvo con un rostro conocido fue con Mónica Cruz, compañera de reparto en 'Upa Dance' con la que conectó enseguida delante de la pantalla y detrás, pero parece que no llegaron a consolidar ese amor que se creó entre los focos de la televisión.



Pese a ese fracaso amoroso, ambos han mantenido una relación de amistad muy especial desde entonces y es que se guardan mucho cariño por todo el tiempo que vivieron juntos. Cinco años más tarde, el actor comenzó una relación con la actriz Manuela Vellés después de coincidir en el rodaje de la película 'La piel azul', pero años más tardes supimos que habían rato porque Manuela empezó con Álex García.



A finales del 2016 salió a la luz el romance que había tenido con Belén Esteban en el pasado, pero lo cierto es que ninguno de ellos ha hablado públicamente sobre ello y aunque dos años más tarde se le volvió a relacionar con Mónica Cruz, ambos lo negaron rotundamente.



Miguel Ángel Muñoz ha conquistado a tanta gente a través de las redes sociales y las cámaras de televisión porque es una persona empática, natural y espontánea, que gusta y atrae a los espectadores. Además, es uno de los grandes profesionales de la comunicación y de los programas de entretenimiento en los que ahora está sumergido... eso sí, por lo que parece, disfruta de ese éxito tan merecido solo en el amor.