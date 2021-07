Las 5 fotos imperdibles de Brenda Zambrano 🍒 que arrasan en Instagram

Brenda Zambrano 🍒 (@brendazambranoc) publicó en las últimas horas varias publicaciones en las redesque nos están dando mucho de qué hablar. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 346.940 de interacciones entre sus fans.

No necesitas vencer a ningún tirano, sólo necesitas saber quien eres y luchar tus batallas. Nadie es responsable de tus reacciones ni tus emociones.Tu decides que lugar frecuentar. Sé selectiva y aprende a decir que NO. Sé de las que entiende por las buenas y no por las malas

Brenda Alicia Zambrano nació el 13 de junio de 1993 en Hidalgo, Tamaulipas. Comenzó a ser conocida en el mundo del espectáculo cuando se hizo famosa en Instagram.

Antes de haber participado en el show de telerrealidad Acapulco Shore, Zambrano fue parte de un reality show de provincia, pero no tuvo trascendencia. Brenda alcanzó la fama cuando participó en la segunda temporada del reality show Acapulco Shore en 2015 y posteriormente en la quinta y sexta temporada, aunque tuvo apariciones esporádicas a lo largo de la serie.

Zambrano también comenzó una carrera como youtuber y participó en el reality show de Televisa, Guerreros 2020.