Juan Salazar se deshace en halagos hablando de Tamara Falcó

04-07-2021 JUAN SALAZAR EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 4 (CHANCE)



Los Chunguitos forman parte de la historia viva de este país, un hecho que nadie puede cuestionar y cada vez que se presentan en algún programa de televisión revolucionan la pantalla de una manera bestial... haciendo que todos sean risas y llevándose a todos sus compañeros como amigos.



Eso mismo les pasó cuando participaron en 'MasterChef Celebrity' donde nos dejaron impresionados con sus facetas culinarias y donde pudimos ver que son un trozo de pan. Allí entablaron amistades, pero en especial llamó la atención la que formaron con Tamara Falcó. A pesar de que en la actualidad no tengan el mismo contacto que hace un año, lo cierto es que ambos guardan un bonito recuerdo.



Hoy, hemos hablado con Juan Salazar sobre su amistad con la Marquesa de Griñón y el cantante se ha emocionado recordando la bonita relación que creó entre los fogones de la entidad pública: "Ay Tamara, Tamara de verdad, un besito, que te camelo eh Tamara" y cuando le hemos preguntado si ya conoce a Íñigo Onieva nos ha asegurado que: "¿A quién? Me parece bien que sea feliz con su amor, me parece fenomenal, que sea feliz".