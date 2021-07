Honduras vive en el "circulo vicioso de la corrupción", dice el cardenal Rodríguez

En la imagen, el cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez. EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 4 jul (EFE).- El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, dijo este domingo que su país está encerrado en "el circulo vicioso de la corrupción" e instó a los hondureños a no despreciar a la nación, pues no es la peor pese a las dificultades.

"Cuántas personas no aceptan al señor Jesús, cuántas personas no aceptan su santa ley de amor y vida, y viven en la violencia, la muerte, la mentira, el robo, indiferentes a la novedad del mensaje del Evangelio y ese es el problema, por eso vivimos encerrados en el círculo vicioso de la corrupción”, indicó Rodríguez en una homilía celebrada en la basílica menor de Tegucigalpa.

La corrupción, un flagelo arraigado en Honduras desde hace más de un siglo, le cuesta al país centroamericano el 12 % de su producto interno bruto (PIB), es decir 3.000 millones de dólares, según el enviado especial de EE.UU. para el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga.

El cardenal hondureño afirmó que hay que desterrar "todo ese tipo de maniobras, que lo único que hacen es querer adueñarse del poder, no para servir si no para servirse".

La corrupción es un fenómeno que amenaza al Estado de derecho y es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo económico y social en el país, según analistas y organismos.

El cardenal cuestionó los comentarios que señalan que "Honduras es lo peor" y añadió que es "cierto que hay defectos, dificultades, pecados y cosas negativas".

"Pero no somos lo peor y cuando está Cristo en el corazón somos capaces de vencer cualquier tipo de dificultad”, indicó.