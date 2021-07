Fútbol.- (Previa) El Real Madrid arranca su segunda etapa con Ancelotti

El cuadro blanco, con pocos efectivos, inicia este lunes el curso con reconocimiento médico y el primer entrenamiento



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid inicia este lunes una nueva temporada con un viejo conocido como Carlo Ancelotti al frente, un primer día de reconocimientos médicos y un primer entrenamiento de pretemporada, aún con muchas ausencias por las competiciones del verano.



Después de pelear LaLiga Santander hasta la última jornada y despedir a Zinedine Zidane, el cuadro blanco empieza ya la preparación para el siguiente curso. Ancelotti fue el elegido por el club para suceder al francés, quien terminó una segunda etapa.



Ahora, el italiano empieza también un segundo capítulo en el banquillo del Madrid, tras las dos temporadas que estuvo entre 2013 y 2015, con el gran reconocimiento que le supuso la conquista de 'la Décima' Copa de Europa, en Lisboa, ante el Atlético de Madrid.



Los tiempos han cambiado y el Madrid empieza un curso en el que sabe tiene que dar un paso al frente, después de no ganar nada por primera vez en 11 años. A la espera de refuerzos dentro de un mercado complicado por los estragos de la pandemaia de coronavirus, Ancelotti sabe más o menos lo que tiene para el objetivo.



"Con esta plantilla podemos competir por todo", dijo Carleto el día de su presentación. Los jugadores están citados por la mañana para el habitual reconocimiento médico y a las 18:00, el técnico ex del Everton los últimos años se estrenará de nuevo como jefe de la plantilla blanca en el entrenamiento en la Ciudad Real Madrid.



Entre la Eurocopa, la Copa América y los Juegos Olímpicos de Tokio, Ancelotti tendrá esta semana a una docena de jugadores del primer equipo y completará los entrenos con el filial. Marcelo ejercerá ya de capitán tras la salida de Sergio Ramos, mientras que el club no ha informado aún del calendario de amistosos.