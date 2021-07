España vuelve al escenario del exitoso debut de Luis Enrique

Imagen del estadio de Wembley. EFE/EPA/ANDY RAIN/Archivo

Madrid, 4 jul (EFE).- La selección española se enfrentará el martes a Italia en la primera semifinal de la Eurocopa 2020 en el estadio de Wembley, el escenario donde debutó Luis Enrique Martínez como seleccionador hace casi tres años.

El precedente no puede ser más positivo, por cuanto el estreno del técnico asturiano al frente de la Roja, el 8 de septiembre de 2018, se saldó con un triunfo por 1-2 en partido correspondiente a la primera Liga de Naciones.

Aunque Marcus Rashford abrió la cuenta para el equipo de Gareth Southgate a los diez minutos, respondió rápidamente la selección española y remontó con los goles de Saúl Ñíguez (m.12) y Rodrigo Moreno (m.31).

Aquella noche había varios convocados actualmente para disputar la Eurocopa. España formó con De Gea; Carvajal, Ramos, Nacho, Marcos Alonso (Íñigo Martínez, m.86), Sergio Busquets, Saúl Ñíguez, Thiago (Sergi Roberto, m.79), Isco, Iago Aspas (Asensio, m.67) y Rodrigo Moreno.

Fue un comienzo prometedor de España en la Liga de Naciones inaugural que no pudo confirmar finalmente al perder en casa ante la propia selección inglesa y en Croacia.

Aquel fue el noveno encuentro en el templo del fútbol inglés, el tercero en el nuevo Wembley, cuyo primer enfrentamiento se remonta a un amistoso disputado el 30 de noviembre de 1955, en el que Inglaterra venció al conjunto que dirigía Guillermo Eizaguirre por 4-1. Ignacio Ariete marcó para España a doce minutos del final.

Casi cinco años después, el 26 de octubre de 1960, el cuadro inglés volvió a golear a España en Wembley, esta vez por 4-2, con goles de Luis del Sol y Luis Suárez.

En los años 60, la selección española volvió a perder otras dos veces ante el conjunto anfitrión, por 2-0 en un amistoso disputado el 24 de mayo de 1967, y por 1-0 en la fase de clasificación para la Eurocopa de Italia 1968 jugado el 3 de abril de 1968.

El maleficio español en Wembley tocó a su fin un 25 de marzo de 1981. Bajo la dirección de José Emilio Santamaría y con goles de los realistas Jesús María Satrústegui y Zamora llegó el primer triunfo, por 1-2, en un encuentro histórico.

Los 'héroes' de aquel partido fueron Arconada, Camacho, Maceda, Tendillo, Gordillo, Joaquín Alonso, Víctor Muñoz (Montero, m.68), Zamora, Juanito (Dani, m.84), Satrústegui y Marcos Alonso.

Pero aquella alegría se tornó en tristeza quince años más tarde, cuando España cayó ante Inglaterra en los cuartos de final de la Eurocopa 1996 en la tanda de penaltis tras acabar el partido con empate a cero y con una actuación protestada del árbitro galo Florent Batta.

El cuadro de Javier Clemente jugó un magnífico encuentro, fue superior al equipo inglés, pero no quedó reflejado en el marcador y en la tanda de penaltis estuvo más acertado el conjunto de Terry Venables.

Frank Lampard resolvió la primera visita al nuevo Wembley (1-0), el 12 de noviembre de 2011, partido en el que ya estaban jugadores como Jordi Alba y Sergio Busquets, los actuales campitanes de la selección.

Antes del último triunfo de hace tres años, la España de Julen Lopetegui empató a dos el 15 de noviembre de 2016, gracias a un frenético final con goles de Iago Aspas e Isco Alarcón, que igualaron los tantos de Adam Lallana y Jamie Vardy

Partidos de España en Wembley:

30.11.55 Inglaterra 4 - España 1 (amistoso)

26.10.60 Inglaterra 4 - España 2 (amistoso)

24.05.67 Inglaterra 2 - España 0 (amistoso)

03.04.68 Inglaterra 1 - España 0 (clasificación Eurocopa)

25.03.81 Inglaterra 1 - España 2 (amistoso)

22.06.96 Inglaterra 0 - España 0 (Eurocopa)

12.11.11 Inglaterra 1 - España 0 (amistoso)

15.11.16 Inglaterra 2 - España 2 (amistoso)

08.09.18 Inglaterra 1 - españa 2 (Liga de Naciones)