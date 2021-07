Emiratos califica de "injusta" la cuota de producción impuesta por la OPEP+

El ministro de Energía de Emiratos Árabes Unidos, Suhail al Mazrouei. EFE/Christian Bruna/Archivo

Dubái, 4 jul (EFE).- El ministro de Energía de Emiratos Árabes Unidos, Suhail al Mazrouei, rechazó este domingo que se prolongue el acuerdo de la OPEP+ hasta diciembre de 2022, considerando que la cuota de producción de crudo asignada a su país es "injusta", según la agencia de noticias oficial emiratí WAM.

La reunión ministerial de la alianza OPEP+ (OPEP y aliados) del pasado viernes "sólo ofreció una opción, que es aumentar la producción con la condición de extender el actual acuerdo, que prolongaría la injusta base de cálculo de producción de EAU hasta diciembre de 2022", lamentó el ministro.

Agregó que "no tiene sentido poner condiciones a un aumento en agosto" porque consideró que "el mercado necesita un aumento en la producción" y EAU apoya totalmente que esto tenga lugar a partir de agosto.

Sin embargo, destacó que EAU es un "miembro comprometido de la OPEP y de la OPEP+", y que ha cumplido con sus restricciones en un 103 %.

"EAU y sus socios internacionales han invertido de forma sustancial en aumentar su capacidad de producción y considera que (...) los datos de la base de cálculo deben reflejar la actual capacidad y no la de octubre de 2018, que está desactualizada", detalló Al Mazrouei.

La producción del país árabe aumentó de 3,160 millones de barriles al día (mbd) en octubre de 2018 hasta 3,841 mbd en abril de 2020, y aspira a producir 5 mbd de aquí a 2030.

La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, no pudo acordar el viernes cuánto petróleo suministrará en los próximos meses y, tras horas de deliberaciones sin resultado, decidió continuar su reunión mañana, lunes.

Según varias fuentes, el bloqueo se debió a que EAU exigió que se elevara la base de cálculo para fijar su cuota nacional de producción, reflejando su mayor capacidad de extraer crudo, algo que no fue aceptado por los demás socios.

Eso impidió un acuerdo preliminar que habían alcanzado Arabia Saudí y Rusia para incrementar la producción conjunta del grupo en 0,4 millones de barriles diarios (mbd) cada mes a partir de agosto.