El ministro de Energía saudí dice que "un poco de compromiso salva a la OPEP "

El ministro de Energía saudí, príncipe Abdulaziz bin Salman en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. EFE/EPA/MAHMOUD KHALED/Archivo

Riad, 4 jul (EFE).- El ministro de Energía de Arabia Saudí, Abdulaziz bin Salmán, dijo hoy en una entrevista a la cadena saudí Al Arabiya que "un poco de racionalidad y un poco de compromiso salvan a la OPEP+", después de lamentar que Emiratos Árabes Unidos rechazara que se prolongue el acuerdo de la alianza petrolera hasta diciembre de 2022.

El titular de Energía saudí, sin mencionar explícitamente a Emiratos, dijo que "ninguna nación" puede tomar como referencia su nivel de producción de petróleo en un mes, después de que su vecino tachara de "injusta" la cuota de producción de crudo asignada a su país.

Según varias fuentes, Emiratos exigió en la reunión de la OPEP+ del viernes que se elevara la base de cálculo para fijar su cuota nacional de producción, reflejando su mayor capacidad de extraer crudo, algo que no fue aceptado por los demás socios.

Emiratos mantiene firme su rechazo a la prolongación del acuerdo si no se aumenta la base de cálculo de su cuota nacional, de forma que pueda extraer 700.000 barriles diarios adicionales.

"He estado asistiendo a las reuniones de la OPEP+ durante 34 años y nunca había visto tal demanda", dijo el ministro en la entrevista, emitida un día antes de que la alianza petrolera se vuelva a reunir.

"No soy ni optimista ni pesimista sobre la próxima reunión de la OPEP+", dijo el príncipe Abdulaziz sobre la cita.

La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, no pudo acordar el viernes cuánto petróleo suministrará en los próximos meses y, tras horas de deliberaciones sin resultado, decidió continuar su reunión mañana, lunes.

El bloqueo se debió a las exigencias de Emiratos, que impidieron un acuerdo preliminar que habían alcanzado Arabia Saudí y Rusia para incrementar la producción conjunta del grupo en 0,4 millones de barriles diarios (mbd) cada mes a partir de agosto.