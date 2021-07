El expresidente argentino Macri acusa al Gobierno actual de ir por sus hijos

El expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019). EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 4 jul (EFE).- El expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) publicó este domingo una carta en la red social Facebook donde dice que el Gobierno actual “busca venganza” y tiene “como objetivo” a sus hijos a través de la manipulación de la Justicia en el caso Correo Argentino SA.

“El Gobierno busca venganza. Buscan dañarme y tienen como objetivo a mis hijos. Ese acto lo ejecutan a través de la Justicia, manipulada por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini. De eso se trata el caso del Correo Argentino SA.”, comienza la misiva.

Macri agregó que con lo que está pasando en esa causa “no sólo está en juego la integridad” de su familia, “sino la idea misma de justicia”.

Correo Argentino, cuyos principales accionistas pertenecen a la familia del expresidente, es el concesionario del servicio postal que se presentó en 2001 en convocatoria de acreedores y luego en 2003 el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) firmó un decreto que le rescindió la concesión.

El Estado le reclama a la empresa una millonaria deuda por el canon de impago, que es objeto de diferentes cálculos. Durante su Gobierno, los funcionarios de Macri quisieron homologar un acuerdo por la deuda, pero fue rechazado por la Justicia en 2017. Desde marzo de 2020 la empresa está intervenida judicialmente.

VENGANZA Y PERSECUCIÓN

Macri explicó en la carta que “el Gobierno kirchnerista rechazó todas las propuestas concursales de la empresa”, que, indicó, siempre contaron con la aprobación de los síndicos y el acompañamiento de la casi totalidad de sus 700 acreedores, una “situación anormal” que se dilató durante los últimos 18 años.

El expresidente señaló que recientemente los accionistas aprobaron el pago del 100% de la deuda y de sus intereses, según la Justicia determine, sin embargo, el Gobierno rechazó una vez más esta propuesta.

Entiende que la Administración de Alberto Fernández “se manifestó en forma aún más hostil e ilegal que los Gobiernos anteriores de Cristina Fernández de Kirchner”, quien fue presidenta entre 2007 y 2015 y asumió como vicepresidenta en 2019.

Zannini, "actuando en contra de los intereses del Estado", rechazó cobrar el 100% de lo adeudado y exige la quiebra de la empresa, denunció Macri, porque si aceptara que la deuda fuera pagada, no podría pedir la quiebra, y el procurador quiere pedir la quiebra porque sus hijos fueron accionistas de la empresa.

“Esa es la razón. Es la forma de atacarlos para atacarme. Esta es la verdad. No es justicia, es persecución y venganza”, aseguró Macri

MENSAJE A LA JUSTICIA

Macri recordó que la fiscal Gabriela Boquín rechazó todas las propuestas de pago hechas por Correo Argentino y “solo se preocupó por perseguir su quiebra”, por lo que interpreta que la fiscal “no quiere que el Estado Nacional cobre, quiere que el Correo Argentino quiebre”.

En tanto, señaló que si la jueza Marta Cirulli llegara a rechazar la propuesta de pago total de la deuda que hizo Correo Argentino, “será un oscuro hito histórico que significará la destrucción de la seguridad jurídica” en Argentina.

Y dijo que espera que Cirulli y las camaristas María Lilia Díaz Cordero y Matilde Ballerini “se den cuenta de que todavía están a tiempo de frenar estos atropellos”.

"Ojalá la Justicia Comercial no quede en la historia como un protagonista responsable de haber contribuido a transformar nuestro querido país en Argenzuela", agregó, al comparar Argentina con Venezuela.