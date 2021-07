El esloveno Primoz Roglic, segundo en la edición 2020, abandona el Tour de Francia (equipo)

El esloveno Primoz Roglic, segundo en la edición 2020 del Tour de Francia, abandonó la competencia, anunció este domingo su equipo Jumbo en un comunicado.

Roglic sufrió una caída en la tercera etapa y estaba relegado a unos 40 minutos del líder del Tour, el también esloveno Tadej Pogacar, tras la etapa del sábado. "Intenté concentrarme en el presente, ir pasando los días, pero luego de varias jornadas vi que esto no me conducía a ninguna parte y que ya no tenía sentido continuar", explicó.

