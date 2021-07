El cubano Yuli Gurriel anota la carrera del triunfo de los Astros por 4-3

En la imagen, los jugadores de los Astros de Houston Carlos Correa (d) y Astros Yuli Gurriel (i). EFE/John G. Mabanglo/Archivo

Cleveland (EE.UU.), 4 jul (EFE).- El primera base cubano Yuli Gurriel anotó este domingo la carrera de la diferencia con un error del lanzador dominicano Emmanuel Clase en la décima entrada y los Astros de Houston vencieron por 4-3 a los Indios de Cleveland.

Con su victoria los Astros completan "barrida" de cuatro juegos.

Houston, que ha ganado 25 de sus últimos 34 partidos, barrió a los Indios por primera vez en la historia de la franquicia. Cleveland ha perdido seis consecutivos, el máximo de la temporada, y tiene marca de 1-8 desde el 25 de junio.

Gurriel avanzó a tercera con una jugada de selección del receptor Jason Castro, luego se recuperó cuando los Indios no pudieron completar una doble jugada en el tiro de regreso a primera de Amed Rosario.

El campocorto forzó a Carlos Correa en la segunda base, pero Clase manejó mal su tiro de regreso, lo que permitió a Castro estar a salvo y a Gurriel llegar a la registradora.

Sobre la lomita el triunfo se lo acreditó el relevo Blake Taylor (1-2) en una entrada y un tercio.

Por los Indios, el segunda base venezolano César Hernández (14) pegó batazo de vuelta completa en el octavo episodio, sin corredores por delante.

Hernández castigó el trabajo del abridor Zack Greinke cuando el lanzador no había sacado ni un out de la entrada, por todo lo alto del jardín derecho con batazo que hizo volar 379 pies la pelota.

Mientras que el guardabosques puertorriqueño Edwin Rosario (7) también botó la pelota del campo en el sexto episodio.

Rosario también castigó a Greinke, sin corredores por delante, con dos outs en la entrada.

La derrota la cargó Clase (3-3) en dos episodios.