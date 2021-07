El Canal de Suez permitirá salir al Ever Given tras meses retenido

EFE/EPA/KHALED ELFIQI/Archivo

El Cairo, 4 jul (EFE).- La Autoridad del Canal de Suez (SCA, en inglés) permitirá al portacontenedores "Ever Given" salir de las aguas de este paso marítimo artificial tras llegar a un acuerdo con la empresa propietaria del buque, que se encuentra retenido por las autoridades egipcias después de que encallara en marzo y cerrase la vía al tráfico durante seis días.

Según un comunicado de la Autoridad, el próximo miércoles 7 de julio se permitirá la navegación al "Ever Given" después de la firma de un "acuerdo de liquidación" con la empresa propietaria del buque.