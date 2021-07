El australiano Cam Davis logra su primer título del PGA Tour; Niemann queda tercero

El australiano Cameron Davis participa en el Rocket Mortgage Classic, torneo PGA disputado en el Detroit Golf Club de Detroit, Michigan, este 4 de julio de 2021. EFE/Tannen Maury

Detroit (EEUU), 4 jul (EFE).- El australiano Cam Davis se proclamó este domingo campeón del torneo Rocket Mortgage Classic, del PGA Tour, tras imponerse en el playoff de cinco hoyos al estadounidense Troy Merritt después de haber concluido la cuarta ronda con un acumulado de 270 golpes (-18), los mismos que tuvo el chileno Joaquín Niemann.

El triunfo de Davis, de 26 años, fue el primero que consigue como profesional en el PGA Tour, en el primer playoff que ha disputado.

El golfista australiano, que acabó la cuarta ronda con un eagle, cinco birdies y dos bogeys para un registro de 67 (-5), tuvo varias oportunidades de haber conseguido la victoria desde el primer hoyo de desempate que se inició en el 18, donde Niemann quedó eliminado.

Pero Davis no acertó con los golpes de putt decisivos y al final selló la victoria en el par 3 del hoyo 15, en el que Merritt hizo un bogey.

El nuevo campeón se metió en el torneo gracias al eagle que hizo en el hoyo 17 y el birdie en el 18 de la cuarta ronda para tener la opción de empatar con Merritt y Niemann y luego disputar el playoff ganador.

Merritt, de 35 años, que buscaba conseguir su tercer título del PGA tour como profesional, el primero desde que ganó en el 2018 el Barbasol Champioship, y que había llegado a la ronda final como líder, al igual que Niemann, no pudo definir el triunfo en el hoyo 18 al fallar por el birdie después que lo había logrado en los dos anteriores.

Niemann, que había hecho un torneo perfecto, falló en el playoff con un segundo golpe largo que se salió ligeramente desviado del green y quedó eliminado en el primer hoyo, el par 4 del 18, después de hacer su primer bogey en todo el torneo.

Antes, Niemann, de 22 años, tuvo la oportunidad de haber conseguido el título en el hoyo 18 del final del recorrido cuando falló un putt de algo más de cinco metros para el birdie, que hubiese sido su tercero consecutivo y el quinto del partido.

Luego en golfista chileno, que había liderado en dos de las tres primeras rondas, al final siguió sin tener suerte con el desempate al perder el segundo que disputa como profesional y se quedó sin su segundo título en el PGA Tour, donde ganó el primero, el 15 de septiembre del 2019, el Greenbrier Classic.

Nieman acabó la cuarta ronda con un registro de 68 golpes (-4) para terminar de nuevo perfecto el recorrido en el Detroit Golf Club.

Junto a Niemann, el golf latinoamericano tuvo al argentino Fabián Gómez destacado al completar su mejor recorrido del torneo que le permitió entregar tarjeta firmada de 67 golpes (-5) y acumular 275 golpes (-13) para recuperar 11 puestos hasta colocarse en el decimocuarto que compartió con otros seis jugadores.

Su compatriota Nelson Ledesma también destacó con un registro de 69 golpes (-3), el segundo mejor del torneo, que le dio un acumulado de 280 (-8) para remontar 17 posiciones en la clasificación y acabar en el cuadragésimo primer puesto, empatado con otros 10 golfistas.

La cruz de la moneda entre los jugadores latinoamericanos fueron los colombianos Camilo Villegas y Sebastián Muñoz, que no tuvieron sus mejores desempeños.

Villegas aunque logró un registro de 71 golpes (-1), perdió cuatro posiciones en la clasificación final para compartir el puesto 67 con un acumulado de 283 (-4) con otros tres jugadores, entre ellos Muñoz, que tuvo su peor desempeño del torneo.

Muñoz, sin concentración en sus golpes largos, tuvo problemas desde el inicio del recorrido para concluir con un registro de 76 (-4), que le hizo perder 52 puestos en la clasificación, la mayor que se dio durante todo el torneo.