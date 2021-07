Egipto.- El buque mercante que colapsó el canal de Suez podrá salir de la zona el próximo miércoles

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El armador del buque 'Ever Given' y las autoridades egipcias han alcanzado finalmente un acuerdo para que la embarcación pueda finalmente salir el próximo 7 de julio del canal de Suez,vía estratégica del comercio mundial que bloqueó la nave al encallar el 23 de marzo y que pudo solo liberarse seis días después.



La Autoridad del Canal de Suez ha informado este domingo del acuerdo alcanzado con los propietarios del 'Ever Given', que culminará con una ceremonia formal de firma del pacto el próximo miércoles a bordo del propio buque, según recoge Bloomberg.



Los abogados de los propietarios y aseguradora del buque, el bufete Stann, con sede en Londres, habían informado previamente de un acuerdo para una "solución formal" que permitían iniciar los preparativos para la partida.



No se conocen los detalles del acuerdo, que pone fin a una disputa en la que Egipto pedía 900 millones de dólares en daños y compensaciones por el coste de liberar el barco, el lucro cesante y otros costes. Más tarde la cifra se rebajó a los 550 millones, mientras que la empresa propietaria del buque, la japonesa Shoei Kisen Kaisha, y la aseguradora ofrecieron 150 millones.



El caso llegó a un tribunal egipcio, que ordenó retener el barco hasta que se resolviera la disputa. Sin embargo, ambas partes apostaban por un acuerdo extrajudicial que permitiera la inmediata partida del 'Ever Given', anclado en el Gran Lago Amargo.