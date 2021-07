David y Victoria Beckham celebran 22 años de amor

01-07-2021 DAVID Y VICTORIA BECKHAM. MADRID, 4 (CHANCE) David y Victoria Beckham forman un tándem difícil de romper y es que los dos tortolitos son una de las parejas más importantes a nivel internacional. Fue en 1997 cuando ambos decidieron sellar su amor y hoy celebran su 22 aniversario, más de dos décadas llenas de amor, siendo el mejor equipo. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTOPHOTO



El año pasado ambos fueron víctimas de los rumores de crisis sentimental. Se llegó a publicar que el futbolista se iría a vivir unos meses a Miami para dedicarse en cuerpo y alma a su equipo de la MLS, Inter Miami CF, una decisión que no gustó nada a su mujer porque David pretendía llevarse a sus hijos.



Lejos de la realidad, no ha habido ninguna crisis sentimental entre ambos, siguen estando juntos y más fuertes que nunca ante los rumores que siempre han salido en cuanto a su relación.



Las últimas informaciones que ha habido acerca del matrimonio tenían que ver con los negocios de Victoria Beckham, y es que parece que no iban lo mejor que deseaban. Ahora, hemos sabido que la mujer del futbolista ha fusionado sus dos marcas y ha bajado precios para así conseguir sacar a flote el negocio.



Fue en el estadio Old Trafford donde se conocieron por primera vez. Él estaba jugando un partido de fútbol, cuando por aquel entonces estaba en el Manchester United, mientras que ella, una joven cantante de las Spice Girl, le enamoró. Desde entonces, su amor se selló hasta nuestros días, se juraron amor eterno y lo cierto es que no pueden estar más felices los dos juntos.



Es por eso que la pareja sigue siendo una de las preferidas a nivel internacional y hoy celebran sus 22 años de amor por todo lo alto.