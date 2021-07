Cómo Southgate domó a los 'Three Lions' y les devolvió el hambre voraz

Al clasificar a Inglaterra para su segunda semifinal consecutiva en un gran torneo, Gareth Southgate afianzó a su selección como potencia del fútbol, con pragmatismo, una gran confianza en sus jugadores, pero también con apuestas personales.

El miércoles, contra Dinamarca, los 'Three Lions' aspirarán a la primera final de una Eurocopa de su historia, después de la decepción de la semifinal de 1996 perdida en penales contra Alemania, y de la de 1968 contra Yugoslavia (1-0), dos años después de su título mundial en casa.

Desde entonces la selección inglesa no había vuelto a estar presente en dos semifinales consecutivas de un gran torneo.

"Es muy placentero lograr resultados que permiten devolver a nuestro país al mapa del fútbol", reconoció Southgate después del recital ante Ucrania (4-0).

Southgate, en cinco años, ha cambiado la cara a un equipo traumatizado por una eliminación humillante contra Islandia (2-1) en la Eurocopa-2016, y lo ha convertido en un firme candidato al título continental.

Nombrado en un principio para una interinidad de cuatro partidos -dos victorias y dos empates- fue casi gracias al apoyo de sus jugadores que el exjugador del Aston Villa y del Middlesbrough fue ratificado en el puesto.

Aprovechando su ascendencia sobre los jugadores a los que dirigió en la Sub-21, rejuveneció un equipo que no suele dar fácilmente oportunidades a los más jóvenes.

- Gestión participativa -

La presencia de Jude Bellingham (18 años), Bukayo Saka (19 años) o de Jadon Sancho (21 años) confirma que para él la valía no entiende de edades.

Southgate ha creado en torno al grupo un caparazón de tranquilidad y de confianza totalmente impermeable a los bandazos de la opinión pública y de una prensa muy versátil.

El arquero Jordan Pickford, a pesar de sus errores con el Everton, Raheem Sterling, falto de eficacia de cara a puerta con el Manchester City al final de la temporada, o Harry Kane, desaparecido en fase de grupos, son algunos ejemplos.

Y en el polo opuesto, Jack Grealish, mimado por los aficionados y por los medios, Marcus Rashford, llamado a contar con un papel estelar antes del torneo, o la temporada increíble de Phil Foden con el Manchester City, no les han valido para afianzarse en el once, sacrificados por un juego pragmático pero sustentado por los buenos resultados.

Unas apuestas personales que no han hecho que se rompa la armonía en el grupo.

"Mi enfoque es tener empatía hacia la persona. Como entrenador, hay que estar siempre ahí para apoyar a la persona", explicó en la página de internet de la federación.

Su gestión participativa otorga cierta responsabilidad a los jugadores.

- Apuestas tácticas acertadas -

"Me gusta que los jugadores tomen la palabra en las reuniones, me gusta que tengan una opinión sobre el partido, porque en el minuto 85, cuando tengan una decisión que tomar que podría decidir la victoria o la derrota no podremos tomar esa decisión desde la zona técnica", añadió.

Pero más allá de la gestión humana, esta Eurocopa ha dado la razón al técnico en algunas de sus elecciones.

Como su decisión de volver a trabajar con un sistema con tres centrales en defensa en la última Liga de las Naciones.

Entonces explicó que su equipo no podría lograr éxitos si no controlaba varios esquemas de juego.

La histórica victoria contra Alemania en octavos (2-0), con tres centrales, antes de la demostración contra Ucrania (4-0) en cuartos con cuatro, le dio de nuevo la razón.

"Si estamos en semifinales es gracias a ese espíritu. La calidad de los jugadores, evidentemente, es importante, pero ha visto a no pocos equipos salir de este torneo porque no tenían el espíritu de este grupo", lanzó tras ganar a Ucrania, un comentario que probablemente hizo pitar los oídos de la selección francesa.

Aunque aún queda algo por hacer para los 'Tres Leones': superar el techo de cristal de las semifinales.

