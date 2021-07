Colombianos y argentinos celebran pase a semifinales de Copa América-2021

Actualiza con declaraciones de Scaloni ///Río de Janeiro, 4 Jul 2021 (AFP) - Un Lionel Messi en gran nivel guió a Argentina a golear el sábado a Ecuador por 3-0 y avanzar a semifinales de la Copa América-2021, en la que se medirá con Colombia, que más temprano eliminó a Uruguay en la tanda de los penales (4-2). El capitán argentino cerró su estupenda actuación en Goiania con un tiro libre quirúrgico al minuto 90+3, luego de haber asistido a los autores de los dos primeros goles, Rodrigo De Paul, al minuto 40 y al centrodelantero Lautaro Martínez, al 84.La Pulga, de 34 años, ve ahora más cercana la posibilidad de tomarse revancha de tres finales perdidas de Copa América (en Venezuela-2007, Chile-2015 y Estados Unidos-2016) y de paso quitarse la pesada mochila que carga la albiceleste de 28 años sin títulos.El delantero argentino quedó como goleador en solitario de la Copa América con cuatro tantos y en sus cinco partidos en el torneo dio también cuatro asistencias."Era uno de los objetivos estar entre los cuatro mejores, sabíamos que nos iba a tocar un rival dificilísimo fuera cual fuera el cruce, tanto Uruguay como Colombia son grandísimas selecciones, acostumbradas a estar en esta instancia", dijo Messi tras finalizar el partido.El equipo de Lionel Scaloni completó su mejor partido en esta Copa América y se ha convertido, después de Brasil, en el principal aspirante a levantar el trofeo en el emblemático Maracaná, la casa de su archirrival.Los argentinos "jugamos el partido que teníamos que jugar" dijo el entrenador Lionel Scaloni sobre el destacado despliegue de sus dirigidos.El entrenador también elogió a Messi, la gran figura del partido. "Estamos hablando del mejor jugador de todos los tiempos", aseveró al desear que el '10', que ahora negocia con Barcelona la extensión de su contrato, siga jugando por mucho tiempo.A fuerza de ensayar, Scaloni parece haber convencido a sus volantes y delanteros que ellos no son espectadores que miran embelezados cómo el hábil capitán argentino atraviesa fronteras... pero en soledad.A eso apuntó Gustavo Alfaro, el técnico argentino al frente de Ecuador: cortar el circuito alrededor de Messi y ahogarlo, pero el goleador albiceleste mostró este sábado una de sus mejores versiones con la casaca de la selección. Ecuador expuso momentos de buen juego, sobre todo tras el ingreso de Gonzalo Plata, pero le faltó orden y eficacia ofensiva para aspirar al pase a semifinales.Más temprano, Colombia eliminó a Uruguay en la tanda de penales 4-2 tras igualar 0-0 en el tiempo regular.La otra semifinal la disputarán el lunes próximo Brasil y Perú, los finalistas de la Copa América-2019 que ganó el anfitrión. - Ospina, héroe y récord - Colombia eliminó en la tanda de penales a Uruguay con su portero David Ospina convertido en héroe, el día que se transformó en el jugador que más veces vistió la casaca cafetera.Ospina, que este sábado superó el récord del emblemático Carlos 'Pibe' Valderrama como jugador con más partidos con la selección Colombia con 112 partidos, contuvo el segundo y cuarto penales de la tanda, a José María Gutiérrez y Matías Viña, y metió al combinado cafetero en las semifinales.El portero del Nápoles dedicó la clasificación a su país que, dijo, "queremos lleno de paz" al aludir al estallido social en Colombia que dejó decenas de muertos."Fue determinante la convicción del grupo, el desafío que hay en cada uno de los jugadores y en todo el colectivo de buscar llegar a la final y seguir mejorando conscientes de que estamos por el camino correcto", indicó el entrenador de Colombia, Reinaldo Rueda en conferencia de prensa.En un partido aburrido, Uruguay no pudo recuperar a su artillero histórico Luis Suárez, en baja forma, que nunca enlazó con su compadre Edinson Cavani, una de las claves para un anodino cierre 0-0 en los 90 minutos.Tampoco logró Colombia llegar con peligro sumando escasas jugadas que inquietaron al portero Fernando Muslera. El seleccionado cafetero pareció extrañar al suspendido Juan Guillermo Cuadrado, el que impone el ritmo y aceleración en el once de Reinaldo Rueda.Tras la eliminación en Brasil-2021, la mortífera pareja goleadora de Suárez y Cavani, ambos de 34 años, parece estar llegando al fin de ciclo, ahora solo con la mira en el premundial a Catar-2022."Es una eliminación similar a la que se dio en la Copa América de Brasil (2019). Exactamente igual. Y no se terminó el mundo, no significa más que eso: perder una posibilidad que la lamentamos mucho", dijo el entrenador uruguayo, Oscar Tabárez, al concluir el partido. bur-ol/ma -------------------------------------------------------------