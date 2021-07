China.- Las autoridades de Hong Kong prohíben duelo por el individuo que apuñaló a un Policía en un acto de "terrorismo"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



La Policía de Hong Kong ha clasificado el reciente apuñalamiento de un agente como un ataque terrorista y avisado a la población, en especial a los opositores, de que se abstengan de realizar vigilias por la muerte del asaltante.



La situación se encuentra ya en manos del Departamento de Seguridad Nacional, encargado de investigar los delitos contra la seguridad del territorio, escenario de meses de tensiones entre la disidencia y las autoridades centrales dependientes de Pekín. Las autoridades entienden por ahora que el incidente está relacionado con el aniversario del fin del dominio británico sobre el territorio.



El incidente ocurrió el 1 de julio en una atestada calle de uno de los distritos comerciales más populares de Hong Kong. El atacante, de 50 años de edad e identificado únicamente como un lechero, hirió con un cuchillo al agente antes de acabar con su propia vida.



"Recomendamos a todos los miembros del público que una vigilia por la muerte del atacante no se diferencia en nada de un gesto de respaldo al terrorismo", según un comunicado remitido este domingo y recogido por Bloomberg. Todo acto de duelo, según las autoridades hongkonesas "incitará todavía más al odio y acabará fracturando el orden social".



El departamento también investigará si el atacante tenía cómplices o fue incitado a ello en Internet, un ámbito "que no está fuera de la ley", mientras el productor de leche de soja Vitasoy International Holdings Ltd., ha prometido su colaboración, dado que el atacante era presuntamente uno de sus empleados.



Además, ha reconocido el envío de una declaración de condolencias a la familia del fallecido, aunque fue efectuado sin su aprobación. No obstante, sus productos han sido sometidos a un boicot en China.