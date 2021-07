Birmania.- Al menos 31 muertos y 10.000 desplazados tras una ofensiva del Ejército birmano

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



Al menos 31 personas han muerto --incluidos varios milicianos rebeldes-- y unas 10.000 personas han huido de la región de Depayin, en Birmania, debido a una ofensiva del Ejército birmano, que continúa reprimiendo la disidencia al golpe de Estado del pasado 2 de febrero.



Los combates comenzaron el pasado viernes en esta zona de la región de Sagaing, en el norte de Birmania, según fuentes locales citadas por el portal Myanmar Now.



La Fuerza de Defensa Popular de Depayin (FDP), un grupo armado contrario a la dictadura, denunciaba este sábado en redes sociales la llegada a primera hora del viernes de 150 militares a la localidad de Satpyarkyin.



Los vecinos huyeron del lugar hacia aldeas cercanas ante la utilización de armamento pesado. Los enfrentamientos duraron unas cuatro horas por la mañana y luego por la tarde se produjeron otras cuatro horas de combates, ha informado el FDP.



Al final del día se habían logrado recuperar 31 cuerpos, incluidos miembros de la FDP y civiles, ha asegurado un vecino de la zona citado por el portal Myanmar Now. "Quienes volvieron para recoger los cadáveres han informado de un total de 31" muertos, aunque la cifra podría ser superior, ha indicado la fuente.



La FDP ha informado de que entre los fallecidos hay 27 milicianos del grupo, mientras que son al menos diez los heridos. Además habría cuatro militares muertos y siete heridos. Seis de los milicianos fallecidos recibieron disparos a muy corta distancia y los cuerpos fueron halaldos en un monasterio, ha asegurado un vecino en declaraciones bajo condición de anonimato.



El periódico 'Global New Light of Myanmar', afín a la dictadura, ha informado este domingo de un ataque de "terroristas armados" contra patrullas de soldados en Depayin, Mingin, Kawlin y Htigyaing, provincia de Sagaing, durante la jornada del viernes. El balance incluye un soldado muerto y seis heridos.



Según la Asociación de Presos Políticos de Birmania (AAPP), unas 880 personas han muerto durante la represión militar y 5.104 han sido arrestadas desde el golpe de Estado a raíz de las elecciones de noviembre, en las que el partido de la activista y premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia, se hizo con la victoria.



El Ejército, por contra, declaró las elecciones como fraudulentas sin ofrecer prueba alguna e imputó a la activista de varios delitos contra el Estado.