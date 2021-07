AMP2.- Europa.- El 'Ocean Viking' suma ya más de 200 migrantes rescatados en el Mediterráneo

02-07-2021 Operacion de rescate del barco Ocean Viking POLITICA MAGREB AFRICA LIBIA INTERNACIONAL TWITTER/@SOSMED



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El barco de rescate 'Ocean Viking', de la ONG Sos Mediterranée, ha rescatado en las últimas horas a 71 migrantes, con lo que acoge a bordo ya a 203 migrantes rescatados en el Mediterráneo central, según ha informado la propia ONG. Es el quinto rescate en solo cuatro días.



"El 'Ocean Viking' acaba de rescatar a 71 personas de una barca de madera abarrotada en la zona de rescate maltesa. Huyeron de Libia hace tres días. No les quedaba comida ni agua. Muchos estaban agotados. Cuatro personas han tenido que ser evacuadas en camilla", ha publicado Sos Mediterranée en Twitter. "El equipo se encarga ahora de 203 personas, incluidos 67 menores", ha añadido la ONG.



Este mismo domingo el grupo informó del rescate de 88 migrantes que viajaban en dos embarcaciones. A bordo del primer bote, una pequeña estructura de fibra de vidrio, se encontraban 21 personas, entre ellas cuatro menores no acompañados. Todos ellos partieron de la costa libia de Zuwara el viernes por la noche y están ya recibiendo atención médica en el barco.



El anterior rescate se ha saldado con el salvamento de 67 personas de un bote de madera sobrecargado de personas, entre ellas cuatro mujeres que viajaban en solitario, un niño y una veintena de menores no acompañados.



Asimismo, SOS Mediterranée ha informado del avistamiento de dos barcos vacíos en la región de búsqueda y rescate de Libia. El avión de rastreo Seabird, de la ONG Sea Watch, confirmó que uno fue interceptado por los guardacostas libios. "Nuestro equipo investigó uno de ellos, un bote de madera, y solo encontró pertenencias", según SOS Mediterranée.



También el sábado por la noche, la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Libia informó de que los guardacostas libios habían sacado del Mediterráneo a 120 personas, que han sido devueltas al país centroafricano.



El Ministerio del Interior italiano ha alertado de un importante aumento de los intentos de llegar a Europa atravesando el Mediterráneo, con poco menos de 21.000 personas llegadas solo en lo que va de año, muy por encima de los 7.300 del mismo periodo del año anterior. Según la ONU, han muerto al menos 720 personas intentando cruzar hacia Europa en lo que va de año.