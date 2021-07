Actualmente hay presentes nueve variantes de la covid-19 en Puerto Rico

Una mujer usa sombrilla mientras cruza una calle en San Juan (Puerto Rico). EFE/Thais Llorca/Archivo

San Juan, 4 jul (EFE).- Después de más de un año del comienzo de la pandemia del coronavirus en Puerto Rico se han identificado un total de 950 casos relacionados con 9 variantes de la covid-19, según información recopilada por el Sistema de Vigilancia Genómica del Departamento de Salud (DS), difundida este domingo.

En un comunicado, el secretario de Salud de Puerto Rico, Carlos Mellado, indicó que en la isla están "constantemente pendientes" de las variantes del virus.

"Afortunadamente, no hemos visto un aumento significativo que nos lleve a tomar restricciones drásticas, sino a reafirmar la necesidad de que los residentes en Puerto Rico se vacunen. El pueblo debe sentirse tranquilo porque el equipo de epidemiología del departamento de Salud está monitoreando los casos para que sean tratados de forma efectiva”, aseguró.

Mellado insistió en la necesidad de vacunarse ya que ha "demostrado ser segura y eficaz para prevenir la enfermedad grave, severa y la muerte. Todos deben optar por la vacunación, es la única forma de acabar con la pandemia”.

Dentro de las variantes identificadas en Puerto Rico se encuentran 639 casos de la variante alfa (B.1.1.7), del Reino Unido; 244 casos de la variante lota (B.1.526), de Nueva York; 27 casos de la variante gamma (P.1), de Brasil; 25 casos de la variante epsilon (B.1.429) y (B.1.427), de California.

También, 8 casos de la variante eta (B.1.525), de California; 3 casos de delta (B.1.617), de la India; 2 casos de zeta (P.2), de Brasil; 1 caso de beta (B.1,351), de Sudáfrica, y 1 más de la variante kappa (B.1.617) de la India.

Recientemente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso utilizar denominaciones consistentes con el alfabeto griego -es decir, alfa, beta, gamma, etc- como una forma práctica de discutir las variantes con audiencias no científicas, recordó el comunicado.

El informe de casos de variantes reveló que hay 294 casos en la región metropolitana, 223 casos en Bayamón, 135 en Ponce, 98 en Caguas, 65 en Mayagüez, 54 en Arecibo, 41 casos en Fajardo, 32 casos en Aguadilla y 8 casos en la región de no residentes.

“La ciudadanía debe saber que es totalmente natural que les veamos variantes a los virus. Oportunamente, sabemos cuáles son las variantes que están entre nosotros y todas se comportan muy similares. Se ha flexibilizado el uso de la mascarilla en personas vacunadas, pero los no vacunados deberán permanecer con el uso de mascarilla para protegerse del virus y proteger a sus familiares y allegados”, sostuvo Mellado.

El secretario detalló que dentro del rango de edad entre los 20 y 29 años se ha identificado el mayor número de casos, con 261 contagios, y 183 casos en el grupo entre los 30-39 años.

El grupo de menor contagio es la población mayor de 70 años.

Desde el inicio de la pandemia, han fallecido 2.552 personas por la covid-19 y actualmente hay 123.083 casos confirmados.